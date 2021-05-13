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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/graffiti-1732096911.html
Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга
Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга
Официальные площадки для граффити скоро появятся в Петроградском и Колпинском районах Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:26
2021-05-13T13:26
культура
новости культуры
колпинский район
красногвардейский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Официальные площадки для граффити скоро появятся в Петроградском и Колпинском районах Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в четверг.Одна из пилотных зон для граффити разместится в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе, другая – рядом со скейтпарком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Как отмечают городские власти, размещение соответствующих конструкций, на которых можно рисовать, предусмотрено проектами благоустройства этих территорий.В настоящее время также рассматривается возможность организации еще одной официальной площадки для граффити в Красногвардейском районе.В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы зачастую закрашивают некоторые граффити по жалобам жильцов.
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новости культуры, колпинский район, красногвардейский район, санкт-петербург

Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга

13:26 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья ГригорьевХудожники граффити в Петербурге
Художники граффити в Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Григорьев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Официальные площадки для граффити скоро появятся в Петроградском и Колпинском районах Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в четверг.
"Начинается реализация городского проекта по созданию согласованных зон для нанесения граффити. Такие площадки в ближайшее время появятся в Петроградском и Колпинском районах", - говорится в сообщении.
Одна из пилотных зон для граффити разместится в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе, другая – рядом со скейтпарком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Как отмечают городские власти, размещение соответствующих конструкций, на которых можно рисовать, предусмотрено проектами благоустройства этих территорий.
В настоящее время также рассматривается возможность организации еще одной официальной площадки для граффити в Красногвардейском районе.

"Создание таких площадок решает сразу две задачи. Первая – мы обезопасим фасады домов, поскольку несанкционированное нанесение изображений на стены зданий запрещено законом. Вторая – уличные художники получат возможность творит. Это важно для культурного и туристического облика Петербурга", - сказал губернатор города Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
1 из 6
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
© Фото : @brodsky.online / InstagramГраффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
Граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
2 из 6
Граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
© Фото : @brodsky.online / Instagram
© REUTERS / Anton VaganovКоммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
3 из 6
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton Vaganov
© REUTERS / Anton VaganovКоммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
4 из 6
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton Vaganov
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГраффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге.
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
5 из 6
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкНастенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербург
6 из 6
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
1 из 6
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
2 из 6
Граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
© Фото : @brodsky.online / Instagram
3 из 6
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton Vaganov
4 из 6
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton Vaganov
5 из 6
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 6
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы зачастую закрашивают некоторые граффити по жалобам жильцов.
Кукла писателя Даниила Хармса - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 14:57
Суд в Петербурге рассмотрит иск об удалении граффити с Даниилом Хармсом
 
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