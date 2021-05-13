https://ria.ru/20210513/graffiti-1732096911.html

Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга

Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга

Официальные площадки для граффити скоро появятся в Петроградском и Колпинском районах Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:26

2021-05-13T13:26

2021-05-13T13:26

культура

новости культуры

колпинский район

красногвардейский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Официальные площадки для граффити скоро появятся в Петроградском и Колпинском районах Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в четверг.Одна из пилотных зон для граффити разместится в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе, другая – рядом со скейтпарком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Как отмечают городские власти, размещение соответствующих конструкций, на которых можно рисовать, предусмотрено проектами благоустройства этих территорий.В настоящее время также рассматривается возможность организации еще одной официальной площадки для граффити в Красногвардейском районе.В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы зачастую закрашивают некоторые граффити по жалобам жильцов.

https://realty.ria.ru/20210405/kharms-1604296885.html

колпинский район

красногвардейский район

санкт-петербург

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новости культуры, колпинский район, красногвардейский район, санкт-петербург