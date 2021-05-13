Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Официальные площадки для граффити скоро появятся в Петроградском и Колпинском районах Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в четверг.
"Начинается реализация городского проекта по созданию согласованных зон для нанесения граффити. Такие площадки в ближайшее время появятся в Петроградском и Колпинском районах", - говорится в сообщении.
Одна из пилотных зон для граффити разместится в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе, другая – рядом со скейтпарком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Как отмечают городские власти, размещение соответствующих конструкций, на которых можно рисовать, предусмотрено проектами благоустройства этих территорий.
В настоящее время также рассматривается возможность организации еще одной официальной площадки для граффити в Красногвардейском районе.
"Создание таких площадок решает сразу две задачи. Первая – мы обезопасим фасады домов, поскольку несанкционированное нанесение изображений на стены зданий запрещено законом. Вторая – уличные художники получат возможность творит. Это важно для культурного и туристического облика Петербурга", - сказал губернатор города Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
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Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
© Фото : @brodsky.online / InstagramГраффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
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Граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton VaganovКоммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
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Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton VaganovКоммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
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Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГраффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге.
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Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкНастенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
6 из 6
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
1 из 6
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
2 из 6
Граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
3 из 6
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
4 из 6
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
5 из 6
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге.
6 из 6
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы зачастую закрашивают некоторые граффити по жалобам жильцов.