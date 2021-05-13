https://ria.ru/20210513/goszakupki-1732126109.html

Матвиенко назвала закон о госзакупках вредительским

Матвиенко назвала закон о госзакупках вредительским

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:43

2021-05-13T13:43

2021-05-13T14:09

валентина матвиенко

российская академия наук

совет федерации рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729233383_0:60:3160:1837_1920x0_80_0_0_46e2bc21a3ec31ca615ed7425f926853.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке, которые не мешали бы ученым без штрафных санкций изменять условия контракта.В ходе прошедших в Совфеде слушаний "Научный кадровый потенциал страны" замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ученые в ходе исследований. По его словам, большие проблемы создает 44 федеральный закон (о госзакупках). "Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции", - сказал он. Например, проблемы возникают, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже.Лутовинов предложил ввести норму, когда по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта."Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", - сказала Матвиенко.Зал встретил ее выступление аплодисментами.

https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729942840.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, российская академия наук, совет федерации рф, экономика