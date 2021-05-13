Матвиенко назвала закон о госзакупках вредительским
13:43 13.05.2021 (обновлено: 14:09 13.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке, которые не мешали бы ученым без штрафных санкций изменять условия контракта.
В ходе прошедших в Совфеде слушаний "Научный кадровый потенциал страны" замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ученые в ходе исследований. По его словам, большие проблемы создает 44 федеральный закон (о госзакупках). "Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции", - сказал он. Например, проблемы возникают, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже.
Лутовинов предложил ввести норму, когда по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.
"Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", - сказала Матвиенко.
Зал встретил ее выступление аплодисментами.