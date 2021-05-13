https://ria.ru/20210513/galyaviev-1732069159.html

Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве, сообщил источник

Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве, сообщил источник

Арестованный за убийства в казанской гимназии Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, рассказал РИА... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:04

2021-05-13T09:04

2021-05-13T09:06

казань

стрельба в школе в казани

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Арестованный за убийства в казанской гимназии Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он не смог уточнить, в какие сроки это произойдет.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

казань

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, стрельба в школе в казани, москва