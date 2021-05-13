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Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве, сообщил источник
Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве, сообщил источник
Арестованный за убийства в казанской гимназии Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, рассказал РИА... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:04
2021-05-13T09:06
казань
стрельба в школе в казани
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Арестованный за убийства в казанской гимназии Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он не смог уточнить, в какие сроки это произойдет.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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казань, стрельба в школе в казани, москва

Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве, сообщил источник

09:04 13.05.2021 (обновлено: 09:06 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Арестованный за убийства в казанской гимназии Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского", - сказал собеседник агентства.
Он не смог уточнить, в какие сроки это произойдет.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Диляра Галиуллина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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КазаньСтрельба в школе в КазаниМосква
 
 
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