https://ria.ru/20210513/eynshteyn-1732120400.html

Опубликовано ранее неизвестное письмо Эйнштейна о сверхчувствах животных

Опубликовано ранее неизвестное письмо Эйнштейна о сверхчувствах животных

Журнал Journal of Comparative Physiology A опубликовал ранее неизвестное письмо Альберта Эйнштейна, в котором он рассуждает о наличии у пчел и птиц особых... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:20

2021-05-13T13:20

2021-05-13T18:06

наука

биология

пчелы

физика

альберт эйнштейн

австралия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732178907_0:262:2048:1414_1920x0_80_0_0_084ecf27256524e2a797160cdd3fa38e.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Журнал Journal of Comparative Physiology A опубликовал ранее неизвестное письмо Альберта Эйнштейна, в котором он рассуждает о наличии у пчел и птиц особых чувств, позволяющих им ориентироваться в полете. В письме ученый предсказывает скорое возникновение в науке новых направлений, основанных на изучении сенсорики животных.Послание написано в 1949 году и адресовано английскому инженеру Глину Дэвису, занимавшемуся разработкой радаров. В 2011 году вдова ученого Джудит Дэвис передала ​​копию в архив Еврейского университета в Иерусалиме, которому Эйнштейн завещал свои письма и записи. Документ исследовали ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) в Австралии.В нем физик размышляет о том, что исследования чувств животных могут привести к новым открытиям в науке, а также пишет о своей встрече с австрийским этологом, лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем — одним из ведущих специалистов в изучении органов чувств у пчел.Недавние открытия механизмов внутренней навигации перелетных птиц подтверждают блестящие догадки гениального деятеля науки."Спустя семь десятилетий после того, как Эйнштейн предположил, что новая физика может быть основана на чувственном восприятии животных, мы наблюдаем открытия, которые подтолкнули нас к пониманию навигации и фундаментальных принципов физики", — приводятся в пресс-релизе университета RMIT слова первого автора публикации профессора Адриана Дайера (Adrian Dyer).Известно, что Эйнштейн посетил в апреле 1949 года лекцию фон Фриша в Принстонском университете: там он представил свое исследование о том, как пчелы эффективно перемещаются, используя поляризационные свойства рассеянного света. На следующий день ученые встретились. Хотя это официально не задокументировано, письмо подтверждает их общение.По мнению авторов статьи, послание Глину Дэвису показывает широту научных интересов Эйнштейна и свидетельствует о том, что он проявлял интерес к фон Фришу и его исследованиям."Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны", — пишет физик."Спустя более 70 лет мы знаем, что догадка Эйнштейна оказалась верной, — отметили авторы статьи. — Современные данные свидетельствуют о том, что птицы могут ощущать магнитное поле Земли с помощью специальных фоторецепторов в глазах, которые чувствительны к незначительным изменениям магнитного поля планеты. Это то, что позволяет им преодолевать тысячи километров, не заблудившись".В 2008 году исследования дроздов, оснащенных радиопередатчиками, впервые показали, что эти птицы используют магнитный компас в качестве основного ориентира во время полета. Другие животные, такие как морские черепахи, собаки и пчелы, также демонстрируют способность ощущать магнитные поля планеты. Однако механизмы, с помощью которых животные воспринимают свет или ощущают магнитное поле Земли, не одинаковы для всех видов. Пчелы, например, чувствуют магнитное поле рецепторами, расположенными в брюшной полости, в то время как птицы и собаки — через специальные фоторецепторы в глазах, называемые криптохромами.

https://ria.ru/20201008/solntse-1578890764.html

https://ria.ru/20200417/1570161673.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, пчелы, физика, альберт эйнштейн, австралия, технологии