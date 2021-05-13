https://ria.ru/20210513/dogovor-1732122133.html

Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны

Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны

Руководство казанской гимназии, где произошла стрельба, приняло решение отказаться от услуг ЧОП из-за пандемии, сообщила директор образовательного учреждения... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:25

2021-05-13T13:25

2021-05-13T18:50

ильназ галявиев

республика татарстан (татарстан)

образование - общество

происшествия

стрельба в школе в казани

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773686_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_92f8957cccbd7527e1e0546367fc0188.jpg

КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Руководство казанской гимназии, где произошла стрельба, приняло решение отказаться от услуг ЧОП из-за пандемии, сообщила директор образовательного учреждения Амина Валеева."С первого года открытия школа оформляла договоры с частными охранными предприятиями. <...> Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован", — рассказала она журналистам.Валеева отметила, что в школе есть кнопка тревожной сигнализации и система "Ваша безопасность", а также организован вход в здание через электронный магнитный замок."Поэтому с начала учебного года мы закрыли вход в школу и для родителей (в связи с пандемией) и провожали детей только до калитки. <...> Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете", — объяснила она.По словам директора, в день ЧП сотрудник гимназии, увидев "необычно одетого" человека, нажал тревожную кнопку."Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Поэтому я считаю, что работник нашей гимназии сработала молниеносно", — заключила она.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Когда услышали взрыв, учитель биологии побежал к нам" – ученица 175-й гимназии Ученица 175-й школы, которая в момент стрельбы была в здании, и ее бабушка рассказали РИА Новости, что происходило на первом этаже гимназии. За кадром она также рассказала РИА Новости, что напавший на школу стучался в класс девочки и говорил: 'Я полиция'. "А мы ему двери не открыли, а учитель сказал: 'Сидите тихо' " 2021-05-13T13:25 true PT1M57S

Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи. 2021-05-13T13:25 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан), образование - общество, происшествия, стрельба в школе в казани, казань