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Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны
Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны
Руководство казанской гимназии, где произошла стрельба, приняло решение отказаться от услуг ЧОП из-за пандемии, сообщила директор образовательного учреждения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:25
2021-05-13T18:50
ильназ галявиев
республика татарстан (татарстан)
образование - общество
происшествия
стрельба в школе в казани
казань
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КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Руководство казанской гимназии, где произошла стрельба, приняло решение отказаться от услуг ЧОП из-за пандемии, сообщила директор образовательного учреждения Амина Валеева."С первого года открытия школа оформляла договоры с частными охранными предприятиями. &lt;...&gt; Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован", — рассказала она журналистам.Валеева отметила, что в школе есть кнопка тревожной сигнализации и система "Ваша безопасность", а также организован вход в здание через электронный магнитный замок."Поэтому с начала учебного года мы закрыли вход в школу и для родителей (в связи с пандемией) и провожали детей только до калитки. &lt;...&gt; Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете", — объяснила она.По словам директора, в день ЧП сотрудник гимназии, увидев "необычно одетого" человека, нажал тревожную кнопку."Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Поэтому я считаю, что работник нашей гимназии сработала молниеносно", — заключила она.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Когда услышали взрыв, учитель биологии побежал к нам" – ученица 175-й гимназии
Ученица 175-й школы, которая в момент стрельбы была в здании, и ее бабушка рассказали РИА Новости, что происходило на первом этаже гимназии. За кадром она также рассказала РИА Новости, что напавший на школу стучался в класс девочки и говорил: 'Я полиция'. "А мы ему двери не открыли, а учитель сказал: 'Сидите тихо' "
2021-05-13T13:25
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PT1M57S
Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан), образование - общество, происшествия, стрельба в школе в казани, казань

Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны

13:25 13.05.2021 (обновлено: 18:50 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Руководство казанской гимназии, где произошла стрельба, приняло решение отказаться от услуг ЧОП из-за пандемии, сообщила директор образовательного учреждения Амина Валеева.
"С первого года открытия школа оформляла договоры с частными охранными предприятиями. <...> Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован", — рассказала она журналистам.
Валеева отметила, что в школе есть кнопка тревожной сигнализации и система "Ваша безопасность", а также организован вход в здание через электронный магнитный замок.
"Поэтому с начала учебного года мы закрыли вход в школу и для родителей (в связи с пандемией) и провожали детей только до калитки. <...> Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете", — объяснила она.
Диляра Галиуллина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 08:00
"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани
По словам директора, в день ЧП сотрудник гимназии, увидев "необычно одетого" человека, нажал тревожную кнопку.
"Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Поэтому я считаю, что работник нашей гимназии сработала молниеносно", — заключила она.
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ ГалявиевРеспублика Татарстан (Татарстан)Образование - ОбществоПроисшествияСтрельба в школе в КазаниКазань
 
 
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