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В Болгарии возмутились набирающей обороты "антироссийской дикостью"
В Болгарии возмутились набирающей обороты "антироссийской дикостью"
Активисты, которые предлагают избавиться от всего советского, явно имеют серьезные психические расстройства, заявил болгарский журналист Петё Блысков в статье... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:25
2021-05-13T14:25
2021-05-13T17:43
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Активисты, которые предлагают избавиться от всего советского, явно имеют серьезные психические расстройства, заявил болгарский журналист Петё Блысков в статье для газеты "Труд".Как пример "антироссийской дикости" автор материала привел случай журналиста Иво Инджева, призвавшего снести памятник Советской армии — поскольку Болгарию, по его словам, освобождала Красная армия. Еще один сотрудник СМИ, Горан Благоев, и вовсе потребовал переименовать храм-памятник Александра Невского.Блысков также вспомнил активиста Мартина Заимова, дед которого был советским шпионом. Власти расстреляли его в 1942 году, он посмертно получил звание Героя Советского Союза. Тем не менее его внук оказался среди лидеров "банды", желающей снести памятник Советской армии.В последнее время в отношениях Москвы и Софии нарастает напряженность. В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестерых россиян подозревают во взрывах на заводах и военных складах, троим из них предъявили обвинения в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева. София объявила персоной нон грата помощника военного атташе России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/fitso-1731492536.html
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