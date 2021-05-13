https://ria.ru/20210513/deti-1732128595.html

Кузнецова рассказала о состоянии детей, пострадавших в казанской школе

Кузнецова рассказала о состоянии детей, пострадавших в казанской школе

Состояние детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, стабильное, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:56

2021-05-13T13:56

2021-05-13T14:10

стрельба в школе в казани

анна кузнецова

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Состояние детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, стабильное, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, отметив, что она держит связь с докторами и коллегами из регионов.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал."Мы на связи с коллегами, докторами и в Казани, и Москве, состояние детей - стабильное. Переживаем за ребят, но с ними рядом родители, врачи – профессионалы своего дела. Желаем детям скорейшего выздоровления", - сказала Кузнецова.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732129090.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, анна кузнецова, казань, происшествия