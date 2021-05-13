Кузнецова рассказала о состоянии детей, пострадавших в казанской школе
13:56 13.05.2021 (обновлено: 14:10 13.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Состояние детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, стабильное, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, отметив, что она держит связь с докторами и коллегами из регионов.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
"Мы на связи с коллегами, докторами и в Казани, и Москве, состояние детей - стабильное. Переживаем за ребят, но с ними рядом родители, врачи – профессионалы своего дела. Желаем детям скорейшего выздоровления", - сказала Кузнецова.