https://ria.ru/20210513/borba-1732142808.html

Путин назвал главным борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани

Путин назвал главным борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани

Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что главная задача сейчас - борьба за жизни пострадавших, будут использованы все медицинские... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:50

2021-05-13T14:50

2021-05-13T16:15

стрельба в школе в казани

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что главная задача сейчас - борьба за жизни пострадавших, будут использованы все медицинские возможности.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Сейчас самая неотложная, самая главная задача - борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями, и хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям", - сказал Путин."Подчеркну, безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники", - добавил президент.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732144586.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html

москва

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стрельба в школе в казани, владимир путин, москва, общество