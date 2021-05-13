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Путин назвал главным борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани
Путин назвал главным борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани
Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что главная задача сейчас - борьба за жизни пострадавших, будут использованы все медицинские... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:50
2021-05-13T16:15
стрельба в школе в казани
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что главная задача сейчас - борьба за жизни пострадавших, будут использованы все медицинские возможности.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Сейчас самая неотложная, самая главная задача - борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями, и хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям", - сказал Путин."Подчеркну, безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники", - добавил президент.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732144586.html
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стрельба в школе в казани, владимир путин, москва, общество

Путин назвал главным борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани

14:50 13.05.2021 (обновлено: 16:15 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что главная задача сейчас - борьба за жизни пострадавших, будут использованы все медицинские возможности.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 14:54
Путин заявил о контакте с главой Татарстана по трагедии в Казани
"Сейчас самая неотложная, самая главная задача - борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями, и хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям", - сказал Путин.
"Подчеркну, безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники", - добавил президент.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 14:49
Путин поручил оказать финансовую поддержку семьям пострадавших в Казани
 
Стрельба в школе в КазаниВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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