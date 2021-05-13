Путин назвал главным борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани
14:50 13.05.2021 (обновлено: 16:15 13.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что главная задача сейчас - борьба за жизни пострадавших, будут использованы все медицинские возможности.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Сейчас самая неотложная, самая главная задача - борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями, и хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям", - сказал Путин.
"Подчеркну, безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники", - добавил президент.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.