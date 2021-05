https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html

Картину Бэнкси продали более чем за 12 миллионов долларов

Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" (Love is in the Air"), была куплена на торгах Sotheby’s за 12,9 миллиона долларов, сообщает New York Post. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T20:03

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732096037_0:139:1676:1081_1920x0_80_0_0_ca14edcbb84d34bef2eaf2289af56d39.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" (Love is in the Air"), была куплена на торгах Sotheby’s за 12,9 миллиона долларов, сообщает New York Post. Лот ушел с молотка за 14 минут. Картина стала первым физическим произведением искусства, проданным крупным аукционным домом за криптовалюту. На полотне размером 90 на 90 сантиметров изображен мужчина — он "готовится бросить кирпич или бомбу в сторону невидимого противника, но художник заменяет его снаряд букетом цветов, таким образом обезоруживая образ ожесточенного волнения, чтобы создать произведение, в котором есть и призыв к переменам, и слово в защиту мира", описывается граффити на сайте аукциона.В один день с картиной Бэнкси на торгах Sotheby’s выставлялись также работы других знаменитых художников. В целом на вечернем аукционе современного искусствы были проданы работы на сумму 218 313 850 долларов. Портрет Дэвида Боуи, который написала Элизабет Пейтон, ушел за 2,077 миллиона долларов. Картина Жана-Мишеля Баскии "Versus Medici" была куплена за 50,82 миллиона долларов. Работа Кита Харинга "Untitled" 1986 года обошлась новому владельцу 5,7792 миллиона долларов. Изображения Мерилин Монро, сделанные Энди Уорхолом, были проданы за 3,045 миллиона долларов. 9,456 миллиона долларов — финальная ставка за "Quad Elvis" Джеффа Кунса.

https://ria.ru/20210513/auktsion-1732024739.html

2021

