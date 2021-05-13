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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html
Картину Бэнкси продали более чем за 12 миллионов долларов
Картину Бэнкси продали более чем за 12 миллионов долларов
Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" (Love is in the Air"), была куплена на торгах Sotheby’s за 12,9 миллиона долларов, сообщает New York Post. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:03
2021-05-13T20:03
культура
новости культуры
бэнкси
энди уорхол (андрей вархола)
sotheby's
дэвид боуи
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" (Love is in the Air"), была куплена на торгах Sotheby’s за 12,9 миллиона долларов, сообщает New York Post. Лот ушел с молотка за 14 минут. Картина стала первым физическим произведением искусства, проданным крупным аукционным домом за криптовалюту. На полотне размером 90 на 90 сантиметров изображен мужчина — он "готовится бросить кирпич или бомбу в сторону невидимого противника, но художник заменяет его снаряд букетом цветов, таким образом обезоруживая образ ожесточенного волнения, чтобы создать произведение, в котором есть и призыв к переменам, и слово в защиту мира", описывается граффити на сайте аукциона.В один день с картиной Бэнкси на торгах Sotheby’s выставлялись также работы других знаменитых художников. В целом на вечернем аукционе современного искусствы были проданы работы на сумму 218 313 850 долларов. Портрет Дэвида Боуи, который написала Элизабет Пейтон, ушел за 2,077 миллиона долларов. Картина Жана-Мишеля Баскии "Versus Medici" была куплена за 50,82 миллиона долларов. Работа Кита Харинга "Untitled" 1986 года обошлась новому владельцу 5,7792 миллиона долларов. Изображения Мерилин Монро, сделанные Энди Уорхолом, были проданы за 3,045 миллиона долларов. 9,456 миллиона долларов — финальная ставка за "Quad Elvis" Джеффа Кунса.
https://ria.ru/20210513/auktsion-1732024739.html
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РИА Новости
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4.7
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новости культуры, бэнкси, энди уорхол (андрей вархола), sotheby's , дэвид боуи

Картину Бэнкси продали более чем за 12 миллионов долларов

20:03 13.05.2021
 
© 2021 Sotheby'sКартина Бэнкси "Love is in the Air"
Картина Бэнкси Love is in the Air - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© 2021 Sotheby's
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" (Love is in the Air"), была куплена на торгах Sotheby’s за 12,9 миллиона долларов, сообщает New York Post.
Лот ушел с молотка за 14 минут. Картина стала первым физическим произведением искусства, проданным крупным аукционным домом за криптовалюту.
На полотне размером 90 на 90 сантиметров изображен мужчина — он "готовится бросить кирпич или бомбу в сторону невидимого противника, но художник заменяет его снаряд букетом цветов, таким образом обезоруживая образ ожесточенного волнения, чтобы создать произведение, в котором есть и призыв к переменам, и слово в защиту мира", описывается граффити на сайте аукциона.
В один день с картиной Бэнкси на торгах Sotheby’s выставлялись также работы других знаменитых художников. В целом на вечернем аукционе современного искусствы были проданы работы на сумму 218 313 850 долларов.
© 2021 Sotheby's

Элизабет Пейтон "Дэвид Боуи"

Elizabeth Peyton David Bowie
1 из 4

Элизабет Пейтон "Дэвид Боуи"

© 2021 Sotheby's
© 2021 Sotheby's

Жана-Мишеля Баския "Versus Medici"

Jean-Michel Basquiat Versus Medici
2 из 4

Жана-Мишеля Баския "Versus Medici"

© 2021 Sotheby's
© 2021 Sotheby's

Кит Харинг "Untitled"

Keith Haring Untitled
3 из 4

Кит Харинг "Untitled"

© 2021 Sotheby's
© 2021 Sotheby's

Энди Уорхол "Мерилин Монро"

Andy Warhol Marilyn Monroe (Feldman & Schellman II.22-31)
4 из 4

Энди Уорхол "Мерилин Монро"

© 2021 Sotheby's
1 из 4

Элизабет Пейтон "Дэвид Боуи"

© 2021 Sotheby's
2 из 4

Жана-Мишеля Баския "Versus Medici"

© 2021 Sotheby's
3 из 4

Кит Харинг "Untitled"

© 2021 Sotheby's
4 из 4

Энди Уорхол "Мерилин Монро"

© 2021 Sotheby's
Портрет Дэвида Боуи, который написала Элизабет Пейтон, ушел за 2,077 миллиона долларов. Картина Жана-Мишеля Баскии "Versus Medici" была куплена за 50,82 миллиона долларов. Работа Кита Харинга "Untitled" 1986 года обошлась новому владельцу 5,7792 миллиона долларов. Изображения Мерилин Монро, сделанные Энди Уорхолом, были проданы за 3,045 миллиона долларов. 9,456 миллиона долларов — финальная ставка за "Quad Elvis" Джеффа Кунса.
Картина Жана-Мишеля Баския In this Case - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
02:37Культура
Картину Жана-Мишеля Баскии продали за рекордную сумму
 
КультураНовости культурыБэнксиЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Sotheby'sДэвид Боуи
 
 
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