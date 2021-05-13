https://ria.ru/20210513/ataka-1732227781.html

ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T23:44

2021-05-13T23:44

2021-05-13T23:53

исламский джихад

ввс израиля

рафах (провинция)

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС, сообщила пресс-служба военных."Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия, принадлежащему организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что в штабе находился офис главы службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.

https://ria.ru/20210513/konsultatsii-1732227532.html

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рафах (провинция)

израиль

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исламский джихад, ввс израиля, рафах (провинция), хамас, израиль, в мире