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ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС
ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС
ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:44
2021-05-13T23:53
исламский джихад
ввс израиля
рафах (провинция)
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС, сообщила пресс-служба военных."Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия, принадлежащему организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что в штабе находился офис главы службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.
https://ria.ru/20210513/konsultatsii-1732227532.html
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исламский джихад, ввс израиля, рафах (провинция), хамас, израиль, в мире

ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС

23:44 13.05.2021 (обновлено: 23:53 13.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильские воздушные удары в Газе
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС, сообщила пресс-служба военных.
"Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия, принадлежащему организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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США и Израиль провели консультации по ракетным атакам из Газы
Сообщается, что в штабе находился офис главы службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.
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Исламский джихадВВС ИзраиляРафах (провинция)ХамасИзраильВ мире
 
 
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