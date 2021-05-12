Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении
23:09 12.05.2021 (обновлено: 23:42 12.05.2021)
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал в среду заседание Совета безопасности страны, сообщила пресс-секретарь руководителя правительства Мане Геворгян.
"Под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна проходит заседание Совета безопасности", - написала Геворгян в Facebook.
Другие подробности она не привела.
Ранее минобороны Армении сообщило, что рано утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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