Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/vyplaty-1731896124.html
Мишустин оценил ситуацию с выплатами медработникам за борьбу с COVID-19
Мишустин оценил ситуацию с выплатами медработникам за борьбу с COVID-19
Стимулирующие и специальные социальные выплаты для медработников и сотрудников больниц и поликлиник, задействованных в борьбе с коронавирусом, в 2020 году... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:32
2021-05-12T10:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575640_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fd38bfefbde4facfe0cae5f6057edcd1.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стимулирующие и специальные социальные выплаты для медработников и сотрудников больниц и поликлиник, задействованных в борьбе с коронавирусом, в 2020 году получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников, всего на эти цели было направлено около 200 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2020 год в Госдуме.Он напомнил, что по инициативе президента правительство предусмотрело стимулирующие и специальные социальные выплаты для тех, кто находился на переднем крае борьбы с инфекцией - не только для врачей, но и для среднего и младшего персонала, водителей машин скорой помощи, других сотрудников больниц и поликлиник, которые принимали заболевших коронавирусом, социальных работников."Всего такие выплаты получили в прошлом году более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около двухсот миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Он с сожалением отметил, что люди не везде сразу получили положенные им средства. "Но мы смогли эффективно наладить обратную связь с медицинскими работниками через портал госуслуг для того, чтобы быстро отрабатывать каждый такой случай. И оперативно принимать необходимые решения, чтобы исправить ситуацию. Нам важно защитить права каждого из тех, кто спасал жизни", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20210317/vyplaty-1601653554.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575640_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_5e2b3c1dc61906845ca27bc0926e3fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин оценил ситуацию с выплатами медработникам за борьбу с COVID-19

10:32 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стимулирующие и специальные социальные выплаты для медработников и сотрудников больниц и поликлиник, задействованных в борьбе с коронавирусом, в 2020 году получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников, всего на эти цели было направлено около 200 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2020 год в Госдуме.
Он напомнил, что по инициативе президента правительство предусмотрело стимулирующие и специальные социальные выплаты для тех, кто находился на переднем крае борьбы с инфекцией - не только для врачей, но и для среднего и младшего персонала, водителей машин скорой помощи, других сотрудников больниц и поликлиник, которые принимали заболевших коронавирусом, социальных работников.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Инфографика
Посмотреть
"Всего такие выплаты получили в прошлом году более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около двухсот миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Он с сожалением отметил, что люди не везде сразу получили положенные им средства. "Но мы смогли эффективно наладить обратную связь с медицинскими работниками через портал госуслуг для того, чтобы быстро отрабатывать каждый такой случай. И оперативно принимать необходимые решения, чтобы исправить ситуацию. Нам важно защитить права каждого из тех, кто спасал жизни", - подчеркнул премьер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:56
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатами медикам
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния