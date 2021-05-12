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Мишустин оценил ситуацию с выплатами медработникам за борьбу с COVID-19

Мишустин оценил ситуацию с выплатами медработникам за борьбу с COVID-19

Стимулирующие и специальные социальные выплаты для медработников и сотрудников больниц и поликлиник, задействованных в борьбе с коронавирусом, в 2020 году... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:32

2021-05-12T10:32

2021-05-12T10:32

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коронавирусы

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общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стимулирующие и специальные социальные выплаты для медработников и сотрудников больниц и поликлиник, задействованных в борьбе с коронавирусом, в 2020 году получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников, всего на эти цели было направлено около 200 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2020 год в Госдуме.Он напомнил, что по инициативе президента правительство предусмотрело стимулирующие и специальные социальные выплаты для тех, кто находился на переднем крае борьбы с инфекцией - не только для врачей, но и для среднего и младшего персонала, водителей машин скорой помощи, других сотрудников больниц и поликлиник, которые принимали заболевших коронавирусом, социальных работников."Всего такие выплаты получили в прошлом году более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около двухсот миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Он с сожалением отметил, что люди не везде сразу получили положенные им средства. "Но мы смогли эффективно наладить обратную связь с медицинскими работниками через портал госуслуг для того, чтобы быстро отрабатывать каждый такой случай. И оперативно принимать необходимые решения, чтобы исправить ситуацию. Нам важно защитить права каждого из тех, кто спасал жизни", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20210317/vyplaty-1601653554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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