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В России за сутки выписали 8614 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 8614 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8 614 человек после COVID-19, за все время - 4 518 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:19
2021-05-12T11:19
2021-05-12T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 614 человек после COVID-19, за все время - 4 518 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 614 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 518 529", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 2 394 человека, в Санкт-Петербурге - 933, в Подмосковье - 585.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург