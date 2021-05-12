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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/vypiski-1731907034.html
В России за сутки выписали 8614 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 8614 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8 614 человек после COVID-19, за все время - 4 518 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:19
2021-05-12T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 614 человек после COVID-19, за все время - 4 518 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 614 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 518 529", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 2 394 человека, в Санкт-Петербурге - 933, в Подмосковье - 585.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 8614 человек после COVID-19

11:19 12.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 614 человек после COVID-19, за все время - 4 518 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 614 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 518 529", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 2 394 человека, в Санкт-Петербурге - 933, в Подмосковье - 585.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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