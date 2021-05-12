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ЦБ предложил изменить правила предоставления налоговых вычетов по ИИС
ЦБ предложил изменить правила предоставления налоговых вычетов по ИИС
Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:17
2021-05-12T19:51
россия
науфор
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Доля сейчас такого инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов — чуть больше 15%, но за год выросла эта доля почти в два раза", — сказала она на онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР."Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет — а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота — стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги", — заявила Набиуллина."При этом у человека остается возможность диверсификации. Если он хочет — пожалуйста, может инвестировать в иностранные ценные бумаги. Но, на наш взгляд, это должно быть без распространения льгот и налогового вычета на такие вложения", — добавила она.
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россия, науфор, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ предложил изменить правила предоставления налоговых вычетов по ИИС

15:17 12.05.2021 (обновлено: 19:51 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Доля сейчас такого инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов — чуть больше 15%, но за год выросла эта доля почти в два раза", — сказала она на онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР.
"Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет — а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота — стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги", — заявила Набиуллина.
"При этом у человека остается возможность диверсификации. Если он хочет — пожалуйста, может инвестировать в иностранные ценные бумаги. Но, на наш взгляд, это должно быть без распространения льгот и налогового вычета на такие вложения", — добавила она.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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РоссияНАУФОРЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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