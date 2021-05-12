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Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях
Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях
Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:06
2021-05-12T14:29
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вконтакте
санкт-петербург
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в несогласованных акциях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Как следует из протокола об административном правонарушении, в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора от 27 января ограничить доступ к подобной информации, размещенной в TikTok, Twitter и "ВКонтакте". В случае размещения контента на других ресурсах — в том числе с призывами к несовершеннолетним — необходимо было заблокировать и его."Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам с тождественной информацией, указанной в требовании прокуратуры. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", — говорится в сообщении.На судебном заседании защитник "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу: он заявил об отсутствии оснований для привлечения организации к административной ответственности.В марте по решению мирового суда в Петербурге "ВКонтакте" уже оштрафовали на 1,5 миллиона рублей — также за неудаленные посты с призывами к участию в несогласованных мероприятиях в январе.Незаконные протесты прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Подобные мероприятия также организовали 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному и 21 апреля.
https://ria.ru/20210512/ekaterinburg-1731930694.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, санкт-петербург, общество, происшествия

Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях

14:06 12.05.2021 (обновлено: 14:29 12.05.2021)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в несогласованных акциях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как следует из протокола об административном правонарушении, в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора от 27 января ограничить доступ к подобной информации, размещенной в TikTok, Twitter и "ВКонтакте". В случае размещения контента на других ресурсах — в том числе с призывами к несовершеннолетним — необходимо было заблокировать и его.
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"Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам с тождественной информацией, указанной в требовании прокуратуры. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", — говорится в сообщении.
На судебном заседании защитник "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу: он заявил об отсутствии оснований для привлечения организации к административной ответственности.
В марте по решению мирового суда в Петербурге "ВКонтакте" уже оштрафовали на 1,5 миллиона рублей — также за неудаленные посты с призывами к участию в несогласованных мероприятиях в январе.
Незаконные протесты прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Подобные мероприятия также организовали 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному и 21 апреля.
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