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Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях
Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях
Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:06
2021-05-12T14:06
2021-05-12T14:29
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в несогласованных акциях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Как следует из протокола об административном правонарушении, в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора от 27 января ограничить доступ к подобной информации, размещенной в TikTok, Twitter и "ВКонтакте". В случае размещения контента на других ресурсах — в том числе с призывами к несовершеннолетним — необходимо было заблокировать и его."Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам с тождественной информацией, указанной в требовании прокуратуры. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", — говорится в сообщении.На судебном заседании защитник "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу: он заявил об отсутствии оснований для привлечения организации к административной ответственности.В марте по решению мирового суда в Петербурге "ВКонтакте" уже оштрафовали на 1,5 миллиона рублей — также за неудаленные посты с призывами к участию в несогласованных мероприятиях в январе.Незаконные протесты прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Подобные мероприятия также организовали 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному и 21 апреля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, санкт-петербург, общество, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости.
Мировой судья Центрального района Петербурга
на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте
" за неудаление публикаций с призывами участвовать в несогласованных акциях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как следует из протокола об административном правонарушении, в Роскомнадзор
поступило требование заместителя генпрокурора от 27 января ограничить доступ к подобной информации, размещенной в TikTok, Twitter и "ВКонтакте". В случае размещения контента на других ресурсах — в том числе с призывами к несовершеннолетним — необходимо было заблокировать и его.
"Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам с тождественной информацией, указанной в требовании прокуратуры. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", — говорится в сообщении.
На судебном заседании защитник "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу: он заявил об отсутствии оснований для привлечения организации к административной ответственности.
В марте по решению мирового суда в Петербурге "ВКонтакте" уже оштрафовали на 1,5 миллиона рублей — также за неудаленные посты с призывами к участию в несогласованных мероприятиях в январе.
Незаконные протесты прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Подобные мероприятия также организовали 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному и 21 апреля.