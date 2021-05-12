https://ria.ru/20210512/vkontakte-1731948877.html

Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях

Суд оштрафовал "ВКонтакте" за посты с призывами к участию в акциях

Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:06

2021-05-12T14:06

2021-05-12T14:29

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вконтакте

санкт-петербург

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053443_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6e0a012b504c134416cf7d94d11c40f7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Мировой судья Центрального района Петербурга на 1,5 миллиона рублей оштрафовал ООО "ВКонтакте" за неудаление публикаций с призывами участвовать в несогласованных акциях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Как следует из протокола об административном правонарушении, в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора от 27 января ограничить доступ к подобной информации, размещенной в TikTok, Twitter и "ВКонтакте". В случае размещения контента на других ресурсах — в том числе с призывами к несовершеннолетним — необходимо было заблокировать и его."Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам с тождественной информацией, указанной в требовании прокуратуры. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", — говорится в сообщении.На судебном заседании защитник "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу: он заявил об отсутствии оснований для привлечения организации к административной ответственности.В марте по решению мирового суда в Петербурге "ВКонтакте" уже оштрафовали на 1,5 миллиона рублей — также за неудаленные посты с призывами к участию в несогласованных мероприятиях в январе.Незаконные протесты прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Подобные мероприятия также организовали 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному и 21 апреля.

https://ria.ru/20210512/ekaterinburg-1731930694.html

https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, санкт-петербург, общество, происшествия