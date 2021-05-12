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Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД
Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД
Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:32
2021-05-12T12:43
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
терроризм
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды терроризма, вербовки сторонников террористических группировок, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости."Есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве", - сказал замглавы МИД."Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок", - заметил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), терроризм

Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД

09:32 12.05.2021 (обновлено: 12:43 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды терроризма, вербовки сторонников террористических группировок, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
"Есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве", - сказал замглавы МИД.
"Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок", - заметил он.
Читайте полный текст интервью >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:46
В МИД рассказали о вербовке россиян при приеме на работу в посольство США
 
Олег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)терроризм
 
 
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