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Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД
Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД
Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:32
2021-05-12T09:32
2021-05-12T12:43
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
терроризм
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды терроризма, вербовки сторонников террористических группировок, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости."Есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве", - сказал замглавы МИД."Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок", - заметил он.Читайте полный текст интервью >>
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олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), терроризм