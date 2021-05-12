https://ria.ru/20210512/verbovka-1731886403.html

Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД

Пандемия расширила активность террористов в Сети, заявили в МИД

Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:32

2021-05-12T09:32

2021-05-12T12:43

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

терроризм

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганды терроризма, вербовки сторонников террористических группировок, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости."Есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве", - сказал замглавы МИД."Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок", - заметил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210419/verbovka-1728929849.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), терроризм