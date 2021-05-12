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Олег Сыромолотов: вероятны попытки "участия" ряда стран в выборах в РФ
Олег Сыромолотов: вероятны попытки "участия" ряда стран в выборах в РФ
РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:00
2021-05-12T10:08
россия
олег сыромолотов
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
казань
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости о том, есть ли опасность иностранного вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, как Москва будет реагировать на такие попытки, как обстоит дело с возобновлением контактов с Соединенными Штатами по вопросам информационной безопасности, и из каких стран осуществляется больше всего кибератак на российские ресурсы, какие риски с точки зрения террористической угрозы несут интернет-мессенджеры и соцсети. Он также сообщил, благодаря чему удалось договориться об открытии полетов на популярные египетские курорты, какие российские наработки могут быть использованы для обеспечения безопасности на начинающемся в июне чемпионате Европы по футболу.– Считаете ли вы, что международное сотрудничество по борьбе с терроризмом ослабло из-за пандемии коронавируса? Какие риски это несет?– К сожалению, затронувший практически все государства мира коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно скорее трансформировалось, осваивая новый формат – виртуальный. Более того, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении активность существенно возросла. Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 года под российским председательством заседание Рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии "пятерки". В то же время надо признать, что личные встречи дают гораздо больше возможностей для обсуждения аспектов контртерроризма, да и разрешение противоречий подчас гораздо проще дается в формате тет-а-тет. Тем не менее заданный темп и широкий спектр обсуждаемых сейчас вопросов антитеррористической проблематики, безусловно, требуют нашего самого пристального внимания с учетом того, что Россия остается в числе лидеров по борьбе с терроризмом в мире.– Россия ранее предложила США возобновить диалог по информационной безопасности, заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. Может ли эта тема быть вынесена на готовящийся саммит лидеров двух стран?– На протяжении уже долгого периода времени Россия предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности причем на самом высоком уровне.Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении. Они включают в себя восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга. Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало – ни от предыдущей администрации, ни от нынешней.Вместо этого мы, к сожалению, сталкиваемся с непрекращающимися и ничем не подкрепленными обвинениями с американской стороны в совершении неких иллюзорных кибератак. Такой настрой Вашингтона вряд ли соответствует предложенному нами прагматичному подходу.Уверен, что двум постоянным членам Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность, необходимо максимально ответственно подойти к решению стоящих перед мировым сообществом задач.– Российская сторона заявила о полном возобновлении авиасообщения с Египтом. Означает ли это, что египетская сторона выполнила все необходимые требования по безопасности полетов? Какие антитеррористические меры принял Египет?– Хотелось бы прежде всего отметить, что возобновление чартерных перелетов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала. Проводившиеся там проверочные мероприятия показали, что Египет принял все возможные меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения. Именно это позволит спустя пять лет открыть авиасообщение с так полюбившимися нашим туристам Шарм-эш-Шейхом и Хургадой. В то же время хотел бы заверить, что Россия продолжит держать этот вопрос на контроле, так как безопасность наших граждан является для нас безусловным приоритетом.– Представители некоторых западных посольств участвовали в недавних незаконных акциях в России. Нет ли опасности, что иностранные посольства как-то могут быть задействованы для дестабилизации обстановки во время, до и после выборов в Думу? Будем ли предупреждать западных партнеров о недопустимости этого?– Действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность. Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы. Чего стоит только публикация посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!Что касается предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то считаем весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в этом ключевом для россиян событии. Более того, предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права.– В последнее время кибератаки на ключевые российские ресурсы все учащаются. Есть ли меры, которые мы можем принять по международной линии? Какая часть этих атак идет с территории США?– Действительно, количество кибернападений на информационные ресурсы, объекты критической инфраструктуры России возрастает. Виной тому и глобальный разгул киберпреступности на фоне все более широкого проникновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в нашу жизнь и операции специальных служб иностранных государств.Поскольку деятельность в информационном пространстве по своей природе носит трансграничный характер, то для эффективного противодействия вредоносной активности важно сотрудничество всего международного сообщества.С 2018 года в России действует Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, уполномоченный осуществлять международное взаимодействие по вопросам реагирования на компьютерные инциденты, через который идет значительный информационный обмен. Например, по данным центра, в 2020 году по его запросам иностранными партнерами была пресечена деятельность более 68 тысяч источников вредоносной активности. В свою очередь центр прекратил функционирование девяти тысяч ресурсов в адресном пространстве России по запросу зарубежных коллег.К сожалению, взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер. По крайней мере, громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются.Стоит напомнить, что на международных площадках Россия последовательно выступает за принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющих в цифровой сфере принципы неприменения силы, уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, соблюдения прав человека.По российской инициативе под эгидой ООН даже была создана специальная рабочая группа открытого состава, которая провела цикл мероприятий в 2019-2021 годах и приняла консенсусный доклад, направленный на предотвращение конфликтов в информационном пространстве, недопущение его милитаризации и использование ИКТ исключительно в мирных целях. Новая группа с расширенным мандатом соберется уже в июне этого года.Кроме того, также по российской инициативе в мае этого года в Нью-Йорке должно пройти первое организационное заседание специального комитета ООН по разработке универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью. Необходимость создания такого документа очевидна. Настроены на конструктивную работу.Нельзя забывать и о регулярных двусторонних и многосторонних контактах с зарубежными партнерами. Прежде всего, с государствами-участниками СНГ, странами Азии, Латинской Америки. Речь идет о профильных межведомственных консультациях, в ходе которых обсуждается весь спектр вопросов обеспечения международной информационной безопасности.Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов. Нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.– Насколько серьезную опасность представляет использование террористическими группировками, трансграничной преступностью социальных сетей, популярных мессенджеров? Какие из них несут самые серьезные риски, и нет ли необходимости в новых правилах их регулирования?– Действительно, есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве. Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок.Если говорить о популярных мессенджерах, то серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях. В мире существуют различные подходы к решению этой проблемы. В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых "черных ходов" (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно. Где-то ответственность перекладывают на поставщиков телекоммуникационных услуг, что также создает основы для злоупотреблений.В этом контексте хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации. Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами. Что касается социальных сетей, то серьезные риски связаны с распространением в них информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения. Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира.– В июне предстоит чемпионат Европы по футболу. Взаимодействует ли Россия с европейскими коллегами по обеспечению безопасности этого мероприятия? Какие российские наработки могут быть использованы?– Сотрудничество, безусловно, ведется. России есть чем поделиться с партнерами из ЕС в плане обеспечения безопасности спортивных мероприятий. Нами накоплен богатый опыт защиты граждан от террористических угроз во время даже более глобального, чем предстоящие футбольные соревнования в Европе, Чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в нашей стране, а также во время зимних Олимпийских игр в 2014 году в Сочи, универсиад в Казани и Красноярске в 2013 и 2019 годах соответственно. Более того, могу добавить, что российские наработки в этой сфере уже показали свою востребованность на международных площадках. В частности, наши специалисты в рамках Международной группы экспертов по вопросам обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий, сформированной при поддержке Управления ООН по контртерроризму, занимаются подготовкой руководящих принципов ООН по проблематике крупных спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20210426/ssha-1730052769.html
https://ria.ru/20210423/aviasoobschenie-1729647009.html
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россия, олег сыромолотов, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, казань, интервью

Олег Сыромолотов: вероятны попытки "участия" ряда стран в выборах в РФ

10:00 12.05.2021 (обновлено: 10:08 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости о том, есть ли опасность иностранного вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, как Москва будет реагировать на такие попытки, как обстоит дело с возобновлением контактов с Соединенными Штатами по вопросам информационной безопасности, и из каких стран осуществляется больше всего кибератак на российские ресурсы, какие риски с точки зрения террористической угрозы несут интернет-мессенджеры и соцсети. Он также сообщил, благодаря чему удалось договориться об открытии полетов на популярные египетские курорты, какие российские наработки могут быть использованы для обеспечения безопасности на начинающемся в июне чемпионате Европы по футболу.
– Считаете ли вы, что международное сотрудничество по борьбе с терроризмом ослабло из-за пандемии коронавируса? Какие риски это несет?
– К сожалению, затронувший практически все государства мира коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнерами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно скорее трансформировалось, осваивая новый формат – виртуальный. Более того, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении активность существенно возросла. Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 года под российским председательством заседание Рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии "пятерки". В то же время надо признать, что личные встречи дают гораздо больше возможностей для обсуждения аспектов контртерроризма, да и разрешение противоречий подчас гораздо проще дается в формате тет-а-тет. Тем не менее заданный темп и широкий спектр обсуждаемых сейчас вопросов антитеррористической проблематики, безусловно, требуют нашего самого пристального внимания с учетом того, что Россия остается в числе лидеров по борьбе с терроризмом в мире.
– Россия ранее предложила США возобновить диалог по информационной безопасности, заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. Может ли эта тема быть вынесена на готовящийся саммит лидеров двух стран?
– На протяжении уже долгого периода времени Россия предлагает конкретные и конструктивные идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами по столь актуальной для наших двусторонних отношений проблематике международной информационной безопасности причем на самом высоком уровне.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 19:49
Американские спецслужбы видят в кибероперациях СВР угрозу для США
Двадцать пятого сентября 2020 года было опубликовано заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором содержался целый комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона на данном направлении. Они включают в себя восстановление профильных диалоговых форматов и каналов обмена информацией, выход на заключение двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга. Однако до сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало – ни от предыдущей администрации, ни от нынешней.
Вместо этого мы, к сожалению, сталкиваемся с непрекращающимися и ничем не подкрепленными обвинениями с американской стороны в совершении неких иллюзорных кибератак. Такой настрой Вашингтона вряд ли соответствует предложенному нами прагматичному подходу.
Уверен, что двум постоянным членам Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность, необходимо максимально ответственно подойти к решению стоящих перед мировым сообществом задач.
– Российская сторона заявила о полном возобновлении авиасообщения с Египтом. Означает ли это, что египетская сторона выполнила все необходимые требования по безопасности полетов? Какие антитеррористические меры принял Египет?
– Хотелось бы прежде всего отметить, что возобновление чартерных перелетов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала. Проводившиеся там проверочные мероприятия показали, что Египет принял все возможные меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения. Именно это позволит спустя пять лет открыть авиасообщение с так полюбившимися нашим туристам Шарм-эш-Шейхом и Хургадой. В то же время хотел бы заверить, что Россия продолжит держать этот вопрос на контроле, так как безопасность наших граждан является для нас безусловным приоритетом.
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 15:00
Авиасообщение России и Египта
– Представители некоторых западных посольств участвовали в недавних незаконных акциях в России. Нет ли опасности, что иностранные посольства как-то могут быть задействованы для дестабилизации обстановки во время, до и после выборов в Думу? Будем ли предупреждать западных партнеров о недопустимости этого?
– Действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность. Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы. Чего стоит только публикация посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!
Что касается предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то считаем весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в этом ключевом для россиян событии. Более того, предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права.
– В последнее время кибератаки на ключевые российские ресурсы все учащаются. Есть ли меры, которые мы можем принять по международной линии? Какая часть этих атак идет с территории США?
– Действительно, количество кибернападений на информационные ресурсы, объекты критической инфраструктуры России возрастает. Виной тому и глобальный разгул киберпреступности на фоне все более широкого проникновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в нашу жизнь и операции специальных служб иностранных государств.
Поскольку деятельность в информационном пространстве по своей природе носит трансграничный характер, то для эффективного противодействия вредоносной активности важно сотрудничество всего международного сообщества.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 22:10
В Госдуме заявили о десяти иностранных центрах, готовящих акции в России
С 2018 года в России действует Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, уполномоченный осуществлять международное взаимодействие по вопросам реагирования на компьютерные инциденты, через который идет значительный информационный обмен. Например, по данным центра, в 2020 году по его запросам иностранными партнерами была пресечена деятельность более 68 тысяч источников вредоносной активности. В свою очередь центр прекратил функционирование девяти тысяч ресурсов в адресном пространстве России по запросу зарубежных коллег.
К сожалению, взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер. По крайней мере, громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются.
Стоит напомнить, что на международных площадках Россия последовательно выступает за принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющих в цифровой сфере принципы неприменения силы, уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, соблюдения прав человека.
По российской инициативе под эгидой ООН даже была создана специальная рабочая группа открытого состава, которая провела цикл мероприятий в 2019-2021 годах и приняла консенсусный доклад, направленный на предотвращение конфликтов в информационном пространстве, недопущение его милитаризации и использование ИКТ исключительно в мирных целях. Новая группа с расширенным мандатом соберется уже в июне этого года.
Кроме того, также по российской инициативе в мае этого года в Нью-Йорке должно пройти первое организационное заседание специального комитета ООН по разработке универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью. Необходимость создания такого документа очевидна. Настроены на конструктивную работу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 10:46Сказано в эфире
Американист о заявлениях Байдена по России: мягко стелет, да жестко спать
Нельзя забывать и о регулярных двусторонних и многосторонних контактах с зарубежными партнерами. Прежде всего, с государствами-участниками СНГ, странами Азии, Латинской Америки. Речь идет о профильных межведомственных консультациях, в ходе которых обсуждается весь спектр вопросов обеспечения международной информационной безопасности.
Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов. Нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.
– Насколько серьезную опасность представляет использование террористическими группировками, трансграничной преступностью социальных сетей, популярных мессенджеров? Какие из них несут самые серьезные риски, и нет ли необходимости в новых правилах их регулирования?
– Действительно, есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве. Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок.
Если говорить о популярных мессенджерах, то серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях. В мире существуют различные подходы к решению этой проблемы. В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых "черных ходов" (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно. Где-то ответственность перекладывают на поставщиков телекоммуникационных услуг, что также создает основы для злоупотреблений.
В этом контексте хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации. Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами. Что касается социальных сетей, то серьезные риски связаны с распространением в них информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения. Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 20:17
Путин подписал новую редакцию основ госполитики по информбезопасности
– В июне предстоит чемпионат Европы по футболу. Взаимодействует ли Россия с европейскими коллегами по обеспечению безопасности этого мероприятия? Какие российские наработки могут быть использованы?
– Сотрудничество, безусловно, ведется. России есть чем поделиться с партнерами из ЕС в плане обеспечения безопасности спортивных мероприятий. Нами накоплен богатый опыт защиты граждан от террористических угроз во время даже более глобального, чем предстоящие футбольные соревнования в Европе, Чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в нашей стране, а также во время зимних Олимпийских игр в 2014 году в Сочи, универсиад в Казани и Красноярске в 2013 и 2019 годах соответственно. Более того, могу добавить, что российские наработки в этой сфере уже показали свою востребованность на международных площадках. В частности, наши специалисты в рамках Международной группы экспертов по вопросам обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий, сформированной при поддержке Управления ООН по контртерроризму, занимаются подготовкой руководящих принципов ООН по проблематике крупных спортивных мероприятий.
 
РоссияОлег СыромолотовБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАКазаньИнтервью
 
 
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03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
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