https://ria.ru/20210512/ukraina-1731946507.html

В "Слуге народа" вступление Украины в НАТО назвали "жизненно необходимым"

В "Слуге народа" вступление Украины в НАТО назвали "жизненно необходимым"

Вступление Украины в НАТО является жизненно необходимым шагом, чтобы прекратить конфликт в Донбассе и предупредить возникновение конфликтов в будущем, считает... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:58

2021-05-12T13:58

2021-05-12T13:58

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

оон

йенс столтенберг

украина

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является жизненно необходимым шагом, чтобы прекратить конфликт в Донбассе и предупредить возникновение конфликтов в будущем, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе."Если раньше мы рассматривали вступление в НАТО, я имею в виду до 2014 года, как ценность, как наш демократический выбор, то после начала … войны это стало жизненно необходимым выбором. Зеленский достаточно артикулировано заявил, что наше вступление в НАТО способно прекратить войну и в будущем сделать так, чтобы таких войн не было", - приводит слова Верещук сайт УНН в среду.Она также отметила, что единственным возможным препятствием для вступления Украины в НАТО может стать "неверие в собственные силы". "Мы должны верить друг другу, президенту, правительству. Верить в то, что мы сможем. Каждая страна, которая сегодня в НАТО, прошла свой трудный путь. Но у них была вера в свои силы", - добавила Верещук.Ранее сообщалось, что Украину не пригласили на предстоящий саммит, так как заседание Североатлантического совета НАТО пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов альянса. Офис Зеленского не исключает, что в НАТО пересмотрят решение о формате проведения саммита и пригласят к участию партнеров, в частности Украину.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731324764.html

https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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