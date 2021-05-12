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https://ria.ru/20210512/ukraina-1731946507.html
В "Слуге народа" вступление Украины в НАТО назвали "жизненно необходимым"
В "Слуге народа" вступление Украины в НАТО назвали "жизненно необходимым"
Вступление Украины в НАТО является жизненно необходимым шагом, чтобы прекратить конфликт в Донбассе и предупредить возникновение конфликтов в будущем, считает... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:58
2021-05-12T13:58
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
оон
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является жизненно необходимым шагом, чтобы прекратить конфликт в Донбассе и предупредить возникновение конфликтов в будущем, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе."Если раньше мы рассматривали вступление в НАТО, я имею в виду до 2014 года, как ценность, как наш демократический выбор, то после начала … войны это стало жизненно необходимым выбором. Зеленский достаточно артикулировано заявил, что наше вступление в НАТО способно прекратить войну и в будущем сделать так, чтобы таких войн не было", - приводит слова Верещук сайт УНН в среду.Она также отметила, что единственным возможным препятствием для вступления Украины в НАТО может стать "неверие в собственные силы". "Мы должны верить друг другу, президенту, правительству. Верить в то, что мы сможем. Каждая страна, которая сегодня в НАТО, прошла свой трудный путь. Но у них была вера в свои силы", - добавила Верещук.Ранее сообщалось, что Украину не пригласили на предстоящий саммит, так как заседание Североатлантического совета НАТО пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов альянса. Офис Зеленского не исключает, что в НАТО пересмотрят решение о формате проведения саммита и пригласят к участию партнеров, в частности Украину.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731324764.html
https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, оон, йенс столтенберг, украина, в мире

В "Слуге народа" вступление Украины в НАТО назвали "жизненно необходимым"

13:58 12.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является жизненно необходимым шагом, чтобы прекратить конфликт в Донбассе и предупредить возникновение конфликтов в будущем, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.
Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 17:42
США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
"Если раньше мы рассматривали вступление в НАТО, я имею в виду до 2014 года, как ценность, как наш демократический выбор, то после начала … войны это стало жизненно необходимым выбором. Зеленский достаточно артикулировано заявил, что наше вступление в НАТО способно прекратить войну и в будущем сделать так, чтобы таких войн не было", - приводит слова Верещук сайт УНН в среду.
Она также отметила, что единственным возможным препятствием для вступления Украины в НАТО может стать "неверие в собственные силы". "Мы должны верить друг другу, президенту, правительству. Верить в то, что мы сможем. Каждая страна, которая сегодня в НАТО, прошла свой трудный путь. Но у них была вера в свои силы", - добавила Верещук.
Ранее сообщалось, что Украину не пригласили на предстоящий саммит, так как заседание Североатлантического совета НАТО пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов альянса. Офис Зеленского не исключает, что в НАТО пересмотрят решение о формате проведения саммита и пригласят к участию партнеров, в частности Украину.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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19 апреля, 04:13
Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
 
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