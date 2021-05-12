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Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить незаконную информацию
Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить незаконную информацию
Мессенджер Telegram оштрафовали на пять миллионов рублей за неудаление противоправной информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Таганского суда. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:09
2021-05-12T16:09
2021-05-12T16:48
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мессенджер Telegram оштрафовали на пять миллионов рублей за неудаление противоправной информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Таганского суда.Как пояснила представитель органа власти Зульфия Гуринчук, компанию признали виновной в совершении правонарушения, мессенджеру назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей. По второму протоколу суд вынес аналогичное решение — таким образом, общая сумма наказания составила пять миллионов рублей.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в Сети информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.Ранее по этой же статье на 8,9 миллиона рублей оштрафовали Twitter. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще 22 протокола против Google, Facebook и Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/durov-1730332112.html
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