https://ria.ru/20210512/telegram-1731980264.html

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить незаконную информацию

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить незаконную информацию

Мессенджер Telegram оштрафовали на пять миллионов рублей за неудаление противоправной информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Таганского суда. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:09

2021-05-12T16:09

2021-05-12T16:48

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мессенджер Telegram оштрафовали на пять миллионов рублей за неудаление противоправной информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Таганского суда.Как пояснила представитель органа власти Зульфия Гуринчук, компанию признали виновной в совершении правонарушения, мессенджеру назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей. По второму протоколу суд вынес аналогичное решение — таким образом, общая сумма наказания составила пять миллионов рублей.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в Сети информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.Ранее по этой же статье на 8,9 миллиона рублей оштрафовали Twitter. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще 22 протокола против Google, Facebook и Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/durov-1730332112.html

https://ria.ru/20210428/telegram-1730243514.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, одноклассники, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, москва, twitter, технологии, telegram (приложение), происшествия