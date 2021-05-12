https://ria.ru/20210512/tela-1731887204.html
Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным
Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным
Тела погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 начали выдавать родственникам, сообщили РИА Новости в среду в городской мэрии. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:37
2021-05-12T09:37
2021-05-12T09:37
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Тела погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 начали выдавать родственникам, сообщили РИА Новости в среду в городской мэрии."Сегодня утром началась выдача тел родственникам", - сказал собеседник агентства.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что власти возьмут на себя организацию похорон погибших. Планируется, что они пройдут сегодня.Во вторник, 11 мая, в результате взрыва и стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительница, еще 21 человек ранен.По данным следствия, стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально зарегистрировано оружие. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, юноша казался "тихим и неконфликтным".Сейчас Галявиев задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Тела погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 начали выдавать родственникам, сообщили РИА Новости в среду в городской мэрии.
"Сегодня утром началась выдача тел родственникам", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов
объявил, что власти возьмут на себя организацию похорон погибших. Планируется, что они пройдут сегодня.
Во вторник, 11 мая, в результате взрыва и стрельбы в гимназии №175 в Казани
, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительница, еще 21 человек ранен.
По данным следствия, стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально зарегистрировано оружие. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, юноша казался "тихим и неконфликтным".
Сейчас Галявиев задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.