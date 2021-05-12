https://ria.ru/20210512/tela-1731887204.html

Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным

Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным

Тела погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 начали выдавать родственникам, сообщили РИА Новости в среду в городской мэрии. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:37

2021-05-12T09:37

2021-05-12T09:37

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Тела погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 начали выдавать родственникам, сообщили РИА Новости в среду в городской мэрии."Сегодня утром началась выдача тел родственникам", - сказал собеседник агентства.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что власти возьмут на себя организацию похорон погибших. Планируется, что они пройдут сегодня.Во вторник, 11 мая, в результате взрыва и стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительница, еще 21 человек ранен.По данным следствия, стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально зарегистрировано оружие. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, юноша казался "тихим и неконфликтным".Сейчас Галявиев задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия