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Галявиев перед заседанием суда проигнорировал вопросы журналистов
Галявиев перед заседанием суда проигнорировал вопросы журналистов
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев не ответил в суде на вопросы журналистов про вчерашние события, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:11
2021-05-12T23:24
ильназ галявиев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев не ответил в суде на вопросы журналистов про вчерашние события, передает корреспондент РИА Новости.Когда обвиняемый вошел в зал, журналисты попытались задать ему несколько вопросов, в том числе называл ли он себя богом, почему совершил это и как теперь жить родственникам погибших. Однако Галявиев проигнорировал их.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
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РИА Новости
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4.7
96
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Адвокат по назначению ждет подсудимого Ильназа Галявиева. Кадры из зала суда
Александр Гиляжев - адвокат, которого Галявиеву назначил суд. Своего подзащитного он еще не видел.
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ильназ галявиев, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, видео, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
Галявиев перед заседанием суда проигнорировал вопросы журналистов
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев не ответил в суде на вопросы журналистов про вчерашние события, передает корреспондент РИА Новости.
2021-05-12T18:11
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Галявиев перед заседанием суда проигнорировал вопросы журналистов

18:11 12.05.2021 (обновлено: 23:24 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани
Избрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев не ответил в суде на вопросы журналистов про вчерашние события, передает корреспондент РИА Новости.
Когда обвиняемый вошел в зал, журналисты попытались задать ему несколько вопросов, в том числе называл ли он себя богом, почему совершил это и как теперь жить родственникам погибших. Однако Галявиев проигнорировал их.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Ильназ ГалявиевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановСтрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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