https://ria.ru/20210512/sud-1731991443.html

Устроившего стрельбу в школе в Казани доставили в суд

Устроившего стрельбу в школе в Казани доставили в суд

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, доставлен в Советский районный суд Казани, где ему изберут меру пресечения, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:03

2021-05-12T17:03

2021-05-12T17:03

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, доставлен в Советский районный суд Казани, где ему изберут меру пресечения, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналисты ждали его доставки у здания суда, расположенного на улице Патриса Лумумбы, более трех часов – тут дежурят сотрудники телеканалов, в том числе федеральных, агентств и интернет-СМИ. Пару раз мимо суда проехала машина с включённой сиреной, что вызвало оживление у прессы, но то были пожарные машины.Следствие просит суд об избрании Галявиеву меры пресечения в виде заключения под стражу.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210512/kanal-1731985289.html

россия

казань

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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия