https://ria.ru/20210512/strelba-1731970592.html

Психолог назвал стрельбу в школе в Казани демонстрацией без мотивации

Психолог назвал стрельбу в школе в Казани демонстрацией без мотивации

Ильназ Галявиев, стрелявший в детей в казанской школе, не был ничем мотивирован, для него это была демонстрация своих "способностей", заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:29

2021-05-12T15:29

2021-05-12T15:33

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, стрелявший в детей в казанской школе, не был ничем мотивирован, для него это была демонстрация своих "способностей", заявил РИА Новости член совета патриотического воспитания организации "Офицеры России", экстремальный психолог Дмитрий Нискаус."В данном конкретном случае речь идет о демонстрации: он шел со стволом по улице и тем самым демонстрировал свое отношение. Он работал на публику… это было просто желание демонстрации своих "способностей", а мотива нет. Это нарушенная психика, его крики о том, что он "бог", "монстр" и так далее. Человек с нарушенной психикой лишен какого-либо мотива", - сказал Нискаус.По мнению эксперта, здесь речь должна идти "о формировании психологического состояния на протяжении определенного длительного периода времени, который вывел его психику именно в такое состояние".В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210512/diagnoz-1731965921.html

россия

казань

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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия