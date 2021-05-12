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Огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе получили 12 детей
Огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе получили 12 детей
Огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской школе получили 12 детей, сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:58
2021-05-12T13:14
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской школе получили 12 детей, сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов."Дети имеются как с огнестрельными ранениями, осколочными, так и с ранениями, связанными именно с падением… У части детей есть и сочетание травм. Огнестрельных где-то получается 12 человек", - сказал Поспелов журналистам.Всего, по его информации, в ДРКБ находятся 20 детей: 18 пострадавших поступили сразу, ещё четверо обратились вечером с различными травмами легкой степени, двое детей после обследования были отпущены на домашнее лечение.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань

Огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе получили 12 детей

12:58 12.05.2021 (обновлено: 13:14 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация у школы в Казани, где произошла стрельба
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской школе получили 12 детей, сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов.
"Дети имеются как с огнестрельными ранениями, осколочными, так и с ранениями, связанными именно с падением… У части детей есть и сочетание травм. Огнестрельных где-то получается 12 человек", - сказал Поспелов журналистам.
Всего, по его информации, в ДРКБ находятся 20 детей: 18 пострадавших поступили сразу, ещё четверо обратились вечером с различными травмами легкой степени, двое детей после обследования были отпущены на домашнее лечение.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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