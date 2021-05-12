https://ria.ru/20210512/strelba-1731931554.html

Огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе получили 12 детей

Огнестрельные ранения при стрельбе в казанской школе получили 12 детей

Огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской школе получили 12 детей, сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:58

2021-05-12T12:58

2021-05-12T13:14

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Огнестрельные ранения в результате стрельбы в казанской школе получили 12 детей, сообщил заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов."Дети имеются как с огнестрельными ранениями, осколочными, так и с ранениями, связанными именно с падением… У части детей есть и сочетание травм. Огнестрельных где-то получается 12 человек", - сказал Поспелов журналистам.Всего, по его информации, в ДРКБ находятся 20 детей: 18 пострадавших поступили сразу, ещё четверо обратились вечером с различными травмами легкой степени, двое детей после обследования были отпущены на домашнее лечение.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших. 2021-05-12T12:58 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань