https://ria.ru/20210512/strelba-1731927906.html

В Татарстане простились с учительницей, спасшей школьников при стрельбе

В Татарстане простились с учительницей, спасшей школьников при стрельбе

В Казани похоронили преподавателя Эльвиру Игнатьеву, погибшую при вооруженном нападении на школу № 175, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:40

2021-05-12T12:40

2021-05-12T13:40

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Казани похоронили преподавателя Эльвиру Игнатьеву, погибшую при вооруженном нападении на школу № 175, сообщил РЕН ТВ.Гибель молодой женщины стала трагической случайностью. Услышав шум, она вышла в коридор. В этот момент нападавший выстрелил в нее из дробовика, но она успела заслонить собой учеников.Игнатьева окончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм.Нападение на школу совершил 19-летний студент колледжа: утром он пришел в учебное заведение и устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще более 20 человек пострадали. Стрелявшего задержали: как выяснилось, у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

https://ria.ru/20210512/bastrykin-1731918940.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия