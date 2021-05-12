https://ria.ru/20210512/strelba-1731864209.html

Омбудсмен рассказала о семье студента, стрелявшего в школе в Казани

Омбудсмен рассказала о семье студента, стрелявшего в школе в Казани

Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:08

2021-05-12T00:08

2021-05-12T01:12

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.Омбудсмен считает, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является "абсолютное отсутствие государственной идеологии"."Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная – ред.) ситуация будет повторяться", - заявила она.

https://ria.ru/20210511/deti-1731844501.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731843530.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия