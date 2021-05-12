https://ria.ru/20210512/statya-1732019903.html

Дело о стрельбе в Казани могут переквалифицировать на статью "терроризм"

Дело о стрельбе в Казани могут переквалифицировать на статью "терроризм"

Уголовное дело о стрельбе в школе в Казани могут переквалифицировать на статью о терроризме "при наличии оснований", заявил заместитель прокурора Татарстана... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:05

2021-05-12T19:05

2021-05-12T23:22

ильназ галявиев

россия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело о стрельбе в школе в Казани могут переквалифицировать на статью о терроризме "при наличии оснований", заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения Ильназу Галявиеву."Наличие оснований", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, что может повлиять на переквалификацию дела на статью о терроризме.Пока статья о терроризме в рамках этого уголовного дела не рассматривается, заявил он."Пока нет", - сказал заместитель прокурора Татарстана.Советский районный суд Казани в среду арестовал Галявиева на два месяца. Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/diagnoz-1732016317.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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ильназ галявиев, россия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия