https://ria.ru/20210512/startapy-1731924487.html

Минцифры запустит программу акселерации для российских IT-стартапов

Минцифры запустит программу акселерации для российских IT-стартапов

Минцифры России совместно с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний, сообщает... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:28

2021-05-12T12:28

2021-05-12T12:28

россия

максим паршин

кирилл варламов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585127847_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_dbaca8fe080c51f52a7fc7c3c94f5e5e.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минцифры России совместно с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний, сообщает пресс-служба министерства.Ведомство приглашает к участию разработчиков решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео, аудио сервисов, мессенджеров и других продуктов. "Задача акселератора - развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность", - уточнили в ведомстве.Там пояснили, что программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.Прием заявок на участие в акселераторе проходит на сайте ФРИИ, он продлится до 10 июня, старт программы запланирован на 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, программа позволит предпринимателям найти новые точки роста и расшить узкие места, доработать продукт и построить системную работу по развитию бизнеса. "Акселерацию ФРИИ за время её существования прошли свыше тысячи стартапов, что позволило нашей команде накопить всю необходимую экспертизу для выращивания устойчивых инновационных компаний с экспортным потенциалом роста", - резюмировал Варламов.

https://ria.ru/20210429/startap-1730591867.html

https://ria.ru/20210304/poligon-1599994514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим паршин, кирилл варламов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, экономика