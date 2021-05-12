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Минцифры запустит программу акселерации для российских IT-стартапов
Минцифры запустит программу акселерации для российских IT-стартапов
Минцифры России совместно с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний, сообщает... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:28
2021-05-12T12:28
россия
максим паршин
кирилл варламов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минцифры России совместно с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний, сообщает пресс-служба министерства.Ведомство приглашает к участию разработчиков решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео, аудио сервисов, мессенджеров и других продуктов. "Задача акселератора - развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность", - уточнили в ведомстве.Там пояснили, что программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.Прием заявок на участие в акселераторе проходит на сайте ФРИИ, он продлится до 10 июня, старт программы запланирован на 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, программа позволит предпринимателям найти новые точки роста и расшить узкие места, доработать продукт и построить системную работу по развитию бизнеса. "Акселерацию ФРИИ за время её существования прошли свыше тысячи стартапов, что позволило нашей команде накопить всю необходимую экспертизу для выращивания устойчивых инновационных компаний с экспортным потенциалом роста", - резюмировал Варламов.
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россия, максим паршин, кирилл варламов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, экономика

Минцифры запустит программу акселерации для российских IT-стартапов

12:28 12.05.2021
 
© Depositphotos / Dmitriy ShironosovМолодые люди во время диалога
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минцифры России совместно с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний, сообщает пресс-служба министерства.
Ведомство приглашает к участию разработчиков решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео, аудио сервисов, мессенджеров и других продуктов. "Задача акселератора - развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность", - уточнили в ведомстве.
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Там пояснили, что программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.
Прием заявок на участие в акселераторе проходит на сайте ФРИИ, он продлится до 10 июня, старт программы запланирован на 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.
"Мы рассчитываем, что акселератор станет трамплином для развития российских ИТ-стартапов. Минцифры полностью субсидирует программу - предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие безвозмездно. При этом интеллектуальные права на продукты останутся у разработчиков. Планируется, что до 2024 года выпускниками программы станет более 400 компаний", - прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.
По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, программа позволит предпринимателям найти новые точки роста и расшить узкие места, доработать продукт и построить системную работу по развитию бизнеса. "Акселерацию ФРИИ за время её существования прошли свыше тысячи стартапов, что позволило нашей команде накопить всю необходимую экспертизу для выращивания устойчивых инновационных компаний с экспортным потенциалом роста", - резюмировал Варламов.
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РоссияМаксим ПаршинКирилл ВарламовМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииЭкономика
 
 
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