https://ria.ru/20210512/sotsvyplaty-1731945472.html

В Ленобласти заработал чат-бот для помощи в получении соцвыплат

В Ленобласти заработал чат-бот для помощи в получении соцвыплат

Власти Ленинградской области запустили электронный помощник, который даст возможность получить консультации по всем вопросам, касающимся социальных выплат,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:54

2021-05-12T13:54

2021-05-12T13:54

ленинградская область

социальные выплаты

анастасия толмачева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области запустили электронный помощник, который даст возможность получить консультации по всем вопросам, касающимся социальных выплат, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, чат-бот разработан региональным комитетом по социальной защите населения и Центром управления регионом. Программа начала работать в мессенджере "Телеграм". В автоматическом режиме житель региона теперь сможет получить консультации по всем вопросам, касающимся выплаты. В частности, о том, кто имеет право на выплату, какие документы нужны для оформления пособия, за какой период учитываются доходы, причины отказа и другие. Если же ответ на вопрос не найден, то бот посоветует, куда можно обратиться за разъяснением."Цифровизация социальной сферы – планомерный и важный этап нашей работы. На сегодняшний день областной комитет по социальной защите населения представлен на всех площадках в социальных сетях, наши сотрудники отвечают на вопросы пользователей практически в режиме 24/7. Телеграм-бот – это еще один эффективный способ общения с получателями социальных услуг", – отметила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.В ноябре 2020 года в Ленинградской области открылся Центр управления регионом. Его специалисты будут координировать и улучшать работу органов власти на онлайн-площадках: от государственных порталов до социальных сетей. Центры управления регионами (ЦУР) — федеральный проект, который запускается сейчас по всей России по поручению Президента Владимира Путина от 1 марта 2020 года, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210428/zdanie-1730322267.html

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социальные выплаты, анастасия толмачева