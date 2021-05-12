https://ria.ru/20210512/sostoyanie-1731969417.html
СК рассказал о состоянии устроившего стрельбу в казанской школе
СК рассказал о состоянии устроившего стрельбу в казанской школе
Состояние устроившего стрельбу в Казани характеризуется неадекватным поведением, это препятствует полноценному проведению следственных действий, сообщает... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:26
2021-05-12T15:26
2021-05-12T15:26
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состояние устроившего стрельбу в Казани характеризуется неадекватным поведением, это препятствует полноценному проведению следственных действий, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html
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стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия