https://ria.ru/20210512/sostoyanie-1731969417.html

СК рассказал о состоянии устроившего стрельбу в казанской школе

СК рассказал о состоянии устроившего стрельбу в казанской школе

Состояние устроившего стрельбу в Казани характеризуется неадекватным поведением, это препятствует полноценному проведению следственных действий, сообщает... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:26

2021-05-12T15:26

2021-05-12T15:26

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состояние устроившего стрельбу в Казани характеризуется неадекватным поведением, это препятствует полноценному проведению следственных действий, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия