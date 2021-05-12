https://ria.ru/20210512/shtraf-1732017939.html

Сумма штрафов Telegram может увеличиться на 16 миллионов рублей

Сумма штрафов Telegram может увеличиться на 16 миллионов рублей

Сумма штрафов, наложенных на Telegram за неудаление противоправной информации, может увеличиться на 16 миллионов рублей - судебный участок Таганского района... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:57

2021-05-12T18:57

2021-05-12T18:57

россия

одноклассники

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

twitter

технологии

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Сумма штрафов, наложенных на Telegram за неудаление противоправной информации, может увеличиться на 16 миллионов рублей - судебный участок Таганского района Москвы получил четыре новых протокола, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суде зарегистрированы четыре протокола по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказали в суде. Максимальная санкция по каждому достигает 4 миллиона рублей, таким образом, максимум по этим протоколам суд сможет назначить до 16 миллионов рублей штрафа.Ранее суд уже оштрафовал мессенджер на 5 миллионов рублей за аналогичные нарушения.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.Ранее суд по этой же статье оштрафовал на 8,9 миллиона рублей Twitter. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще 22 протокола против Google, Facebook и Twitter.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/telegram-1732001149.html

https://ria.ru/20210512/telegram-1731980264.html

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россия, одноклассники, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, технологии