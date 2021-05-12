https://ria.ru/20210512/shifrovanie-1731887461.html

В МИД рассказали о предложении России по ключам шифрования от приложений

В МИД рассказали о предложении России по ключам шифрования от приложений

Предложение РФ по созданию универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:37

2021-05-12T09:37

2021-05-12T12:43

россия

олег сыромолотов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предложение РФ по созданию универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к данным в целом позитивно воспринято зарубежными партнерами, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В этом контексте хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации", - рассказал он."Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами", - заметил замглавы МИД РФ."Что касается социальных сетей, то серьезные риски связаны с распространением в них информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения. Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира", - обратил внимание Сыромолотов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210512/terrorizm-1731886820.html

https://ria.ru/20210512/verbovka-1731886403.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, в мире