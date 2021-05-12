https://ria.ru/20210512/sfu-1730347729.html

Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах

Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать методы освоения месторождений полезных ископаемых, повышая углы откосов уступов и РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:00

2021-05-12T03:00

2021-05-12T15:59

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730345508_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_71a75b03076c737b91777255af8e0d0a.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать методы освоения месторождений полезных ископаемых, повышая углы откосов уступов и бортов карьеров. Исследование основано на глубоком изучении геомеханических процессов и международного опыта добычи полезных ископаемых с точки зрения климатических условий Сибири, сообщили в пресс-службе вуза.Одна из основных задач при проектировании и разработке карьеров – обоснование оптимальных углов откосов, считают исследователи СФУ. Это необходимо для обеспечения безопасности разработки месторождения и повышения его экономической эффективности. По его словам, геомеханические проблемы встречаются при разработке большинства месторождений в России из-за увеличения глубины карьеров. Такая необходимость часто возникает из-за глубокого залегания полезных ископаемых. По этой причине нельзя организовать безопасное производство без изучения геомеханических процессов, которые происходят в массиве при ведении горных работ. Это требует разработки методов прогноза, оценки и контроля за состоянием массива на всех стадиях освоения месторождений, с учетом опыта российских и зарубежных ученых."В настоящее время мы создаем синтез российской, канадской и австралийской практики изучения, интерпретации и прикладного применения геомеханических исследований. В частности, мы обосновываем устойчивые параметры откосов уступов и бортов карьеров в условиях Сибирского региона, а также расширяем географию наших исследований на Ближнее Зарубежье", – отметил эксперт.Он добавил, что при разработке и улучшении методов освоения месторождений в Сибирском регионе необходимо учитывать резкие перепады температур, ежегодные процессы заморозки – оттаивания и многие другие факторы, которые ранее не изучались.

https://ria.ru/20201119/kuzgtu-1585290469.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет