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Наука
https://ria.ru/20210512/sfu-1730347729.html
Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать методы освоения месторождений полезных ископаемых, повышая углы откосов уступов и РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:00
2021-05-12T15:59
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать методы освоения месторождений полезных ископаемых, повышая углы откосов уступов и бортов карьеров. Исследование основано на глубоком изучении геомеханических процессов и международного опыта добычи полезных ископаемых с точки зрения климатических условий Сибири, сообщили в пресс-службе вуза.Одна из основных задач при проектировании и разработке карьеров – обоснование оптимальных углов откосов, считают исследователи СФУ. Это необходимо для обеспечения безопасности разработки месторождения и повышения его экономической эффективности. По его словам, геомеханические проблемы встречаются при разработке большинства месторождений в России из-за увеличения глубины карьеров. Такая необходимость часто возникает из-за глубокого залегания полезных ископаемых. По этой причине нельзя организовать безопасное производство без изучения геомеханических процессов, которые происходят в массиве при ведении горных работ. Это требует разработки методов прогноза, оценки и контроля за состоянием массива на всех стадиях освоения месторождений, с учетом опыта российских и зарубежных ученых."В настоящее время мы создаем синтез российской, канадской и австралийской практики изучения, интерпретации и прикладного применения геомеханических исследований. В частности, мы обосновываем устойчивые параметры откосов уступов и бортов карьеров в условиях Сибирского региона, а также расширяем географию наших исследований на Ближнее Зарубежье", – отметил эксперт.Он добавил, что при разработке и улучшении методов освоения месторождений в Сибирском регионе необходимо учитывать резкие перепады температур, ежегодные процессы заморозки – оттаивания и многие другие факторы, которые ранее не изучались.
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Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах

03:00 12.05.2021 (обновлено: 15:59 12.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба СФУИсследование геомеханических процессов на рудных месторождениях
Исследование геомеханических процессов на рудных месторождениях - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать методы освоения месторождений полезных ископаемых, повышая углы откосов уступов и бортов карьеров. Исследование основано на глубоком изучении геомеханических процессов и международного опыта добычи полезных ископаемых с точки зрения климатических условий Сибири, сообщили в пресс-службе вуза.
Одна из основных задач при проектировании и разработке карьеров – обоснование оптимальных углов откосов, считают исследователи СФУ. Это необходимо для обеспечения безопасности разработки месторождения и повышения его экономической эффективности.

"К примеру, при повышении угла наклона борта карьера на один градус при его глубине в 500 метров снижается объем вскрышных работ: чем круче угол наклона, тем меньше нужно извлекать пустой породы (вскрыши), чтобы добыть полезное ископаемое. Этот подход позволит горнодобывающим предприятиям сэкономить до сотен миллионов рублей", – рассказал доцент кафедры маркшейдерского дела СФУ Игорь Патачаков.

По его словам, геомеханические проблемы встречаются при разработке большинства месторождений в России из-за увеличения глубины карьеров. Такая необходимость часто возникает из-за глубокого залегания полезных ископаемых. По этой причине нельзя организовать безопасное производство без изучения геомеханических процессов, которые происходят в массиве при ведении горных работ. Это требует разработки методов прогноза, оценки и контроля за состоянием массива на всех стадиях освоения месторождений, с учетом опыта российских и зарубежных ученых.
"В настоящее время мы создаем синтез российской, канадской и австралийской практики изучения, интерпретации и прикладного применения геомеханических исследований. В частности, мы обосновываем устойчивые параметры откосов уступов и бортов карьеров в условиях Сибирского региона, а также расширяем географию наших исследований на Ближнее Зарубежье", – отметил эксперт.
Он добавил, что при разработке и улучшении методов освоения месторождений в Сибирском регионе необходимо учитывать резкие перепады температур, ежегодные процессы заморозки – оттаивания и многие другие факторы, которые ранее не изучались.
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