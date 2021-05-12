Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210512/samoylova-1731954252.html
Бывшая участница Евровидения объяснила, почему травят Манижу
Бывшая участница Евровидения объяснила, почему травят Манижу
Певица Юлия Самойлова, которая в 2018-м представляла Россию на Евровидении, в интервью изданию "Собеседник" объяснила, почему многие российские пользователи... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:49
2021-05-12T19:49
manizha (манижа сангин)
россия
роттердам
знаменитости
юлия самойлова
звезды
шоубиз
евровидение-2021
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756037_51:0:1148:617_1920x0_80_0_0_63e451729e59f5c6533252087c4c012f.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая в 2018-м представляла Россию на Евровидении, в интервью изданию "Собеседник" объяснила, почему многие российские пользователи крайне негативно отзываются о Маниже — участнице международного песенного конкурса этого года от нашей страны.Несколько лет назад на Самойлову (которая по результатам зрительского и судейского голосования не прошла в финал Евровидения) перед конкурсом тоже обрушилась волна хейта.Сейчас примерно в такой же ситуации находится и Манижа, чью песню "Russian Woman" критикуют и некоторые известные артисты, но больше всего ей достается от комментаторов в соцсетях.Самойлова, которая общается с Манижей уже не первый год, уверена, что у нее есть "приличный опыт выступлений", и она справится со всеми трудностями. Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале.
https://ria.ru/20210512/manizha-1731942780.html
россия
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756037_188:0:1011:617_1920x0_80_0_0_dc800b80bf04e4307cd7917a77bfe931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
manizha (манижа сангин), россия, роттердам, знаменитости, юлия самойлова, звезды, евровидение-2021, шоу-бизнес

Бывшая участница Евровидения объяснила, почему травят Манижу

19:49 12.05.2021
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Eurovision Song Contest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая в 2018-м представляла Россию на Евровидении, в интервью изданию "Собеседник" объяснила, почему многие российские пользователи крайне негативно отзываются о Маниже — участнице международного песенного конкурса этого года от нашей страны.
Несколько лет назад на Самойлову (которая по результатам зрительского и судейского голосования не прошла в финал Евровидения) перед конкурсом тоже обрушилась волна хейта.
Сейчас примерно в такой же ситуации находится и Манижа, чью песню "Russian Woman" критикуют и некоторые известные артисты, но больше всего ей достается от комментаторов в соцсетях.

"Думаю, у нас травят вообще всех, и даже про группу "Little Big", которая должна была поехать в прошлом году, писали: "Кто это такие?", "Что это за ужас?" Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны", — считает певица.

Самойлова, которая общается с Манижей уже не первый год, уверена, что у нее есть "приличный опыт выступлений", и она справится со всеми трудностями.

"Неважно, какое место она займет. Важно выступить достойно, у нее все для этого есть", — уверена Юлия.

Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 13:43Культура
Манижа ответила критикам ее песни для Евровидения
 
ШоубизManizha (Манижа Сангин)РоссияРоттердамЗнаменитостиЮлия СамойловазвездыЕвровидение-2021Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния