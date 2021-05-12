https://ria.ru/20210512/samoylova-1731954252.html

Бывшая участница Евровидения объяснила, почему травят Манижу

Бывшая участница Евровидения объяснила, почему травят Манижу

Певица Юлия Самойлова, которая в 2018-м представляла Россию на Евровидении, в интервью изданию "Собеседник" объяснила, почему многие российские пользователи... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:49

2021-05-12T19:49

2021-05-12T19:49

manizha (манижа сангин)

россия

роттердам

знаменитости

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евровидение-2021

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая в 2018-м представляла Россию на Евровидении, в интервью изданию "Собеседник" объяснила, почему многие российские пользователи крайне негативно отзываются о Маниже — участнице международного песенного конкурса этого года от нашей страны.Несколько лет назад на Самойлову (которая по результатам зрительского и судейского голосования не прошла в финал Евровидения) перед конкурсом тоже обрушилась волна хейта.Сейчас примерно в такой же ситуации находится и Манижа, чью песню "Russian Woman" критикуют и некоторые известные артисты, но больше всего ей достается от комментаторов в соцсетях.Самойлова, которая общается с Манижей уже не первый год, уверена, что у нее есть "приличный опыт выступлений", и она справится со всеми трудностями. Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале.

https://ria.ru/20210512/manizha-1731942780.html

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manizha (манижа сангин), россия, роттердам, знаменитости, юлия самойлова, звезды, евровидение-2021, шоу-бизнес