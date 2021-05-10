https://ria.ru/20210510/manizha-1731622181.html

"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения

"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения

Певица Манижа рассказала в интервью МК об отношении к критике песни "Russian Woman", с которой она представит Россию на Евровидении. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T01:54

2021-05-10T01:54

2021-05-10T01:54

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

музыка

леонид агутин

роттердам

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Певица Манижа рассказала в интервью МК об отношении к критике песни "Russian Woman", с которой она представит Россию на Евровидении.Артистка призналась, что не ожидала столь радикальной реакции на свое творчество.Певица отметила, что ей удалось "посмотреть на ситуацию спокойнее" и справиться с давлением.Манижа также прокомментировала высказывание музыканта Леонида Агутина, который раскритиковал композицию и заявил, что с профессиональной точки зрения речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе"."Это же его мнение, он имеет право. Мне тоже могут не все песни Агутина нравиться. Это же не значит, что он плохой исполнитель. <…> Я как музыкант и профессионал не считаю эту песню слабой, я в нее искренне верю и очень сильно люблю", — высказалась артистка.Исполнительница добавила, что песня посвящена стереотипам, которые долгое время насаждало ей общество.Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней "Russian Woman" вызвала большой резонанс. В частности, официальный представитель СК Светлана Петренко ранее сообщала РИА Новости, что ведомство получило обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы на возможные противоправные высказывания.Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html

https://ria.ru/20210508/manizha-1731494036.html

https://ria.ru/20210504/lazarev-1731099588.html

россия

роттердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, леонид агутин, роттердам