"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
Артистка призналась, что не ожидала столь радикальной реакции на свое творчество.
"Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?" — пояснила Манижа.
Певица отметила, что ей удалось "посмотреть на ситуацию спокойнее" и справиться с давлением.
Манижа также прокомментировала высказывание музыканта Леонида Агутина, который раскритиковал композицию и заявил, что с профессиональной точки зрения речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".
"Это же его мнение, он имеет право. Мне тоже могут не все песни Агутина нравиться. Это же не значит, что он плохой исполнитель. <…> Я как музыкант и профессионал не считаю эту песню слабой, я в нее искренне верю и очень сильно люблю", — высказалась артистка.
Исполнительница добавила, что песня посвящена стереотипам, которые долгое время насаждало ей общество.
"Я что, выхожу такая и ору: "Все, баста, бросайте своих мужей, не рожайте детей! И быстро всем работать!"? Я так не выхожу, я говорю: "У тебя есть выбор, ты можешь так, а можешь и так. Жизнь очень длинная и многогранная, попробуй разное, не надо думать, что ты создана только для чего-то одного", — заключила она.
Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней "Russian Woman" вызвала большой резонанс. В частности, официальный представитель СК Светлана Петренко ранее сообщала РИА Новости, что ведомство получило обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы на возможные противоправные высказывания.
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.