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Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву
Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:03
2021-05-12T16:03
стрельба в школе в казани
россия
московский авиационный центр
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось о вылете из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи. По данным представителя экстренных служб, всех пострадавших из аэропорта Жуковский планируется доставить в больницы вертолетами Московского авиационного центра."Самолет прибыл в аэропорт Жуковский в 15.55", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту воздушного судна пострадавшие были размещены в специальных медицинских модулях.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
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стрельба в школе в казани, россия, московский авиационный центр, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, челябинск, происшествия

Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву

16:03 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВылет самолёта МЧС с пострадавшими при стрельбе из Казани в Москву
Вылет самолёта МЧС с пострадавшими при стрельбе из Казани в Москву - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось о вылете из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи. По данным представителя экстренных служб, всех пострадавших из аэропорта Жуковский планируется доставить в больницы вертолетами Московского авиационного центра.
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"Самолет прибыл в аэропорт Жуковский в 15.55", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту воздушного судна пострадавшие были размещены в специальных медицинских модулях.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.
Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.
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Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.
Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияМосковский авиационный центрИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваЧелябинскПроисшествия
 
 
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