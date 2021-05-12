https://ria.ru/20210512/samolet-1731978978.html

Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву

Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:03

2021-05-12T16:03

2021-05-12T16:03

стрельба в школе в казани

россия

московский авиационный центр

ил-76

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось о вылете из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи. По данным представителя экстренных служб, всех пострадавших из аэропорта Жуковский планируется доставить в больницы вертолетами Московского авиационного центра."Самолет прибыл в аэропорт Жуковский в 15.55", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту воздушного судна пострадавшие были размещены в специальных медицинских модулях.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".

https://ria.ru/20210512/diagnoz-1731965921.html

https://ria.ru/20210512/kuznetsova-1731929000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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