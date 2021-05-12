https://ria.ru/20210512/samolet-1731978978.html
Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву
Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:03
2021-05-12T16:03
2021-05-12T16:03
стрельба в школе в казани
россия
московский авиационный центр
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943720_0:110:3446:2048_1920x0_80_0_0_a744af24c1d6a39d97b03e714ed9d4d1.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось о вылете из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи. По данным представителя экстренных служб, всех пострадавших из аэропорта Жуковский планируется доставить в больницы вертолетами Московского авиационного центра."Самолет прибыл в аэропорт Жуковский в 15.55", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту воздушного судна пострадавшие были размещены в специальных медицинских модулях.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
https://ria.ru/20210512/diagnoz-1731965921.html
https://ria.ru/20210512/kuznetsova-1731929000.html
россия
москва
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943720_715:0:3446:2048_1920x0_80_0_0_9147a192fa90be5c32eea336821e8f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, россия, московский авиационный центр, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, челябинск, происшествия