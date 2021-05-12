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В Госдуме оценили идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге
В Госдуме оценили идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что правила по ограничению скорости самокатов в городе некому контролировать, так как нет подобной службы, а попытка... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:56
2021-05-12T21:56
россия
вячеслав лысаков
госдума рф
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что правила по ограничению скорости самокатов в городе некому контролировать, так как нет подобной службы, а попытка остановить "лихача" может привести к опасной обстановке для окружающих.Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга определил, что скорость движения самокатов в Петербурге ограничат 15 километрами в час, а их парковка на пути следования горожан у метро будет запрещена."Если здесь только вводить правила, ограничивающие скорость, то их просто некому будет контролировать, администрировать. Нет такой службы, но даже если такие найдутся, они не смогут остановить лихача на самокате со скоростью 40 километров в час, потому что, если ты будешь его догонять, то наверняка создашь ситуацию крайне опасную для окружающих людей", - рассказал РИА Новости Лысаков.Также, по его словам, если обсуждать эту проблему, то она становится актуальной только в той части, где организации по сдаче в прокат самокатов по требованию или рекомендации департамента транспорта города смогут пользоваться только такими изделиями, у которых не получится развивать больше 15 километров в час, однако непонятно, как регулировать движение граждан с собственными средствами передвижения.
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россия, вячеслав лысаков, госдума рф, санкт-петербург, общество

В Госдуме оценили идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге

21:56 12.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Люди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что правила по ограничению скорости самокатов в городе некому контролировать, так как нет подобной службы, а попытка остановить "лихача" может привести к опасной обстановке для окружающих.
Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга определил, что скорость движения самокатов в Петербурге ограничат 15 километрами в час, а их парковка на пути следования горожан у метро будет запрещена.
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"Если здесь только вводить правила, ограничивающие скорость, то их просто некому будет контролировать, администрировать. Нет такой службы, но даже если такие найдутся, они не смогут остановить лихача на самокате со скоростью 40 километров в час, потому что, если ты будешь его догонять, то наверняка создашь ситуацию крайне опасную для окружающих людей", - рассказал РИА Новости Лысаков.
Также, по его словам, если обсуждать эту проблему, то она становится актуальной только в той части, где организации по сдаче в прокат самокатов по требованию или рекомендации департамента транспорта города смогут пользоваться только такими изделиями, у которых не получится развивать больше 15 километров в час, однако непонятно, как регулировать движение граждан с собственными средствами передвижения.
 
РоссияВячеслав ЛысаковГосдума РФСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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