Генсек ООН не ответил на вопрос о репрессиях против журналистов в Латвии
22:31 12.05.2021 (обновлено: 23:26 12.05.2021)
© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
"Я не знаком с деталями ситуации, которую вы описали", — ответил Гутерриш на вопрос главного редактора агентства Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", Андрея Старикова о преследовании латвийских журналистов. "Однако принципы для меня четко ясны. Свобода прессы — это важный принцип с точки зрения уважения прав человека и развития демократического общества", — отметил он.
Преследование журналистов
В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который несколько лет назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, сотрудничавшие с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде.
Всего с декабря 2020 года по март 2021-го в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования — нарушение санкций, введенных против России. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого — Дмитрий Киселев — находится под санкциями как физическое лицо.
В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с информационным порталом Sputnik Латвия и русскоязычным информагентством Baltnews.
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