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Ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани, выписали из больницы
Ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани, выписали из больницы
Мальчик 2006 года рождения, пострадавший во вторник при стрельбе в казанской гимназии №175, в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:09
2021-05-12T23:21
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Мальчик 2006 года рождения, пострадавший во вторник при стрельбе в казанской гимназии №175, в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Ранее заместитель главного врача ДРКБ Михаил Поспелов сообщал журналистам, что в больнице на лечении находятся 20 детей. Позднее пятерых из них в тяжёлом состоянии спецбортом доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках."Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства", - сказала Галимова журналистам.По её информации, в настоящее время в больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210512/perelet-1732004792.html
https://ria.ru/20210512/vystrely-1732008548.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани, выписали из больницы

19:09 12.05.2021 (обновлено: 23:21 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Мальчик 2006 года рождения, пострадавший во вторник при стрельбе в казанской гимназии №175, в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее заместитель главного врача ДРКБ Михаил Поспелов сообщал журналистам, что в больнице на лечении находятся 20 детей. Позднее пятерых из них в тяжёлом состоянии спецбортом доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках.
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"Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства", - сказала Галимова журналистам.
По её информации, в настоящее время в больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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