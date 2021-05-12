Ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани, выписали из больницы
19:09 12.05.2021 (обновлено: 23:21 12.05.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Мальчик 2006 года рождения, пострадавший во вторник при стрельбе в казанской гимназии №175, в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее заместитель главного врача ДРКБ Михаил Поспелов сообщал журналистам, что в больнице на лечении находятся 20 детей. Позднее пятерых из них в тяжёлом состоянии спецбортом доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках.
"Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства", - сказала Галимова журналистам.
По её информации, в настоящее время в больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).