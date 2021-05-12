https://ria.ru/20210512/rebenok-1732020819.html

Ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани, выписали из больницы

Ребенка, пострадавшего при стрельбе в Казани, выписали из больницы

Мальчик 2006 года рождения, пострадавший во вторник при стрельбе в казанской гимназии №175, в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:09

2021-05-12T19:09

2021-05-12T23:21

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Мальчик 2006 года рождения, пострадавший во вторник при стрельбе в казанской гимназии №175, в среду выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Ранее заместитель главного врача ДРКБ Михаил Поспелов сообщал журналистам, что в больнице на лечении находятся 20 детей. Позднее пятерых из них в тяжёлом состоянии спецбортом доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках."Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства", - сказала Галимова журналистам.По её информации, в настоящее время в больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/perelet-1732004792.html

https://ria.ru/20210512/vystrely-1732008548.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия