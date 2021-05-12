https://ria.ru/20210512/rakety-1732038189.html

Десятки ракет запустили из сектора Газа в сторону израильских городов

Десятки ракет запустили из сектора Газа в сторону израильских городов

Из сектора Газа в сторону израильских городов запустили десятки ракет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:23

2021-05-12T21:23

2021-05-12T21:47

сектор газа

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из сектора Газа в сторону израильских городов запустили десятки ракет, передает корреспондент РИА Новости.Ранее военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что атаковало атаковало территорию Израиля 130 ракетами.По данным пресс-службы армии Израиля, сирены тревоги звучат в Тель-Авивском и Центральном округах. Как отметили в МИД страны, из-за прямого попадания ракеты в дом в Сдероте погиб шестилетний ребенок.В свою очередь, ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа и почти полностью разрушили его, передает корреспондент РИА Новости. Перед атакой администратор здания сообщил агентству, что беспилотники нанесли "предупредительные удары" — чтобы люди успели эвакуироваться. По информации Минздрава Паслестины, жертвами израильских авиаударов по Газе стали 65 человек.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив также продолжает наносить удары по сектору Газа, сотни человек ранены, с обеих сторон есть жертвы, в том числе женщины и дети.Как заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, армия продолжит атаковать объекты палестинских группировок в секторе Газа до наступления полной тишины. Накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, израиль, в мире