https://ria.ru/20210512/rakety-1732016988.html

"Адмирал Горшков" проведет завершающие испытания ракет "Циркон"

"Адмирал Горшков" проведет завершающие испытания ракет "Циркон"

Головной фрегат проекта 22350 Северного флота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:52

2021-05-12T18:52

2021-05-12T22:02

кольский полуостров

сергей шойгу

северодвинск

россия

циркон

адмирал горшков (фрегат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 Северного флота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили в среду журналистам в пресс-службе Северного флота.По данным флота, после участия в праздничных мероприятиях в Мурманске, посвященных 76-й годовщине Победы, корабль приступил к межбазовому переходу в Северодвинск."В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия", - сообщили в пресс-службе флота.Как уточнили на Северном флоте, корабль вышел в Баренцево море во вторник и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра.Как заявил 20 апреля на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоныДо настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/tsirkon-1588809674.html

кольский полуостров

северодвинск

россия

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кольский полуостров, сергей шойгу, северодвинск, россия, циркон, адмирал горшков (фрегат), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность