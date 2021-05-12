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"Адмирал Горшков" проведет завершающие испытания ракет "Циркон"
"Адмирал Горшков" проведет завершающие испытания ракет "Циркон"
Головной фрегат проекта 22350 Северного флота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:52
2021-05-12T22:02
кольский полуостров
сергей шойгу
северодвинск
россия
циркон
адмирал горшков (фрегат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 Северного флота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили в среду журналистам в пресс-службе Северного флота.По данным флота, после участия в праздничных мероприятиях в Мурманске, посвященных 76-й годовщине Победы, корабль приступил к межбазовому переходу в Северодвинск."В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия", - сообщили в пресс-службе флота.Как уточнили на Северном флоте, корабль вышел в Баренцево море во вторник и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра.Как заявил 20 апреля на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоныДо настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html
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кольский полуостров, сергей шойгу, северодвинск, россия, циркон, адмирал горшков (фрегат), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

"Адмирал Горшков" проведет завершающие испытания ракет "Циркон"

18:52 12.05.2021 (обновлено: 22:02 12.05.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 Северного флота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили в среду журналистам в пресс-службе Северного флота.
По данным флота, после участия в праздничных мероприятиях в Мурманске, посвященных 76-й годовщине Победы, корабль приступил к межбазовому переходу в Северодвинск.
"В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия", - сообщили в пресс-службе флота.
Как уточнили на Северном флоте, корабль вышел в Баренцево море во вторник и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра.
Как заявил 20 апреля на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 09:30
Focus: "Посейдон" и "Циркон" помогут России сохранить статус сверхдержавы
До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 17:00
Появилось видео пуска "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков"
 
Кольский полуостровСергей ШойгуСеверодвинскРоссияЦирконАдмирал Горшков (фрегат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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