https://ria.ru/20210512/rakety-1731866711.html
Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Очередной залп ракет выпущен из сектора Газа в направлении израильских территорий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:39
2021-05-12T00:39
2021-05-12T00:39
сектор газа
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_a2420c4c8c586c674a48246d1d95b514.jpg
ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Очередной залп ракет выпущен из сектора Газа в направлении израильских территорий, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении организации защищать интересы палестинцев в Иерусалиме и отвечать на действия Израиля, таким образом определяя новый баланс сил в противостоянии.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210512/obstrely-1731865275.html
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_04d6fae9d100f59820cd58827638636a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, палестина, израиль, в мире