https://ria.ru/20210512/pvo-1731926931.html
Правительство одобрило проект объединения системы ПВО с Таджикистаном
Правительство одобрило проект объединения системы ПВО с Таджикистаном
Правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:38
2021-05-12T12:38
2021-05-12T12:38
россия
михаил мишустин
таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить представленный Министерством обороны РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Таджикистанской Стороной проект Соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного Соглашения", - говорится в документе.
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