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Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию
Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:44
2021-05-12T12:44
2021-05-12T12:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире