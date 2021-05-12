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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/putin-1731928646.html
Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию
Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:44
2021-05-12T12:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию

12:44 12.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины "Спутник V" в Турцию", - говорится в сообщении.
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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