https://ria.ru/20210512/putin-1731928646.html

Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию

Эрдоган обсудил с Путиным поставку вакцины "Спутник V" в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:44

2021-05-12T12:44

2021-05-12T12:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_7e186bf7cc5f7024a2334519bb991431.jpg

АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210512/lokdaun-1731915265.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире