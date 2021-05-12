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https://ria.ru/20210512/putin-1731922848.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине
Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в Палестине, говорится в полученном РИА... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:21
2021-05-12T21:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
палестина
в мире
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в Палестине, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера."Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях", — говорится в документе.Он отметил важность совпадений взглядов Москвы и Анкары на события в Иерусалиме. Совбез ООН, по словам Эрдогана, должен вмешаться в этот вопрос и дать четкие сигналы Тель-Авиву о прекращении нападений, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Стороны обмениваются ракетными ударами. В Тель-Авиве заявили о пяти убитых и 200 раненых, а в Палестине — о 30 погибших и более 200 пострадавших.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела региона — арабская сторона до сих пор не приняла его. После переворота 2007 года сектором управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html
https://ria.ru/20210511/izrail-1731862278.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, палестина, в мире

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине

12:21 12.05.2021 (обновлено: 21:02 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в Палестине, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
"Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях", — говорится в документе.
Он отметил важность совпадений взглядов Москвы и Анкары на события в Иерусалиме. Совбез ООН, по словам Эрдогана, должен вмешаться в этот вопрос и дать четкие сигналы Тель-Авиву о прекращении нападений, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Стороны обмениваются ракетными ударами. В Тель-Авиве заявили о пяти убитых и 200 раненых, а в Палестине — о 30 погибших и более 200 пострадавших.
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Вчера, 12:30
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела региона — арабская сторона до сих пор не приняла его. После переворота 2007 года сектором управляет исламистская организация ХАМАС.
Процесс мирного урегулирования приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
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11 мая, 23:22
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПалестинаВ мире
 
 
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