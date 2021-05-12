https://ria.ru/20210512/putin-1731922848.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине

Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в Палестине, говорится в полученном РИА... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:21

2021-05-12T12:21

2021-05-12T21:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

палестина

в мире

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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в Палестине, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера."Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях", — говорится в документе.Он отметил важность совпадений взглядов Москвы и Анкары на события в Иерусалиме. Совбез ООН, по словам Эрдогана, должен вмешаться в этот вопрос и дать четкие сигналы Тель-Авиву о прекращении нападений, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Стороны обмениваются ракетными ударами. В Тель-Авиве заявили о пяти убитых и 200 раненых, а в Палестине — о 30 погибших и более 200 пострадавших.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела региона — арабская сторона до сих пор не приняла его. После переворота 2007 года сектором управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

https://ria.ru/20210511/izrail-1731862278.html

россия

турция

палестина

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, палестина, в мире