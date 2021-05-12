В Израиле начались беспорядки

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и стали громить арабские магазины, сообщает издание "Гаарец"."Мятежники били стекла окон, бросали предметы и выкрикивали расистские лозунги", — говорится в материале.Представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман подтвердил РИА Новости, что в Бат-Яме зафиксировали "нарушение общественного порядка". По его словам, сотрудники правоохранительных органов делают все необходимое, чтобы урегулировать ситуацию.Как сообщил RT, в Бат-Яме израильтяне толпой напали на мотоциклиста и избили его. Полицейские не успели сразу прийти на помощь, пишут местные СМИ.Ранее в среду масштабные беспорядки произошли в городе Лод, где значительная доля населения приходится на арабов. Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. С вечера в Лоде ввели комендантский час, ранее власти объявили чрезвычайное положение.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Волнения начались сразу в двух районах — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводят выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив также продолжает наносить удары по сектору Газа, сотни человек ранены, с обеих сторон есть жертвы, в том числе женщины и дети.Как заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, армия продолжит атаковать объекты палестинских группировок в секторе Газа до наступления полной тишины. Накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и стали громить арабские магазины, сообщает издание "Гаарец".
"Мятежники били стекла окон, бросали предметы и выкрикивали расистские лозунги", — говорится в материале.
Представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман подтвердил РИА Новости, что в Бат-Яме зафиксировали "нарушение общественного порядка". По его словам, сотрудники правоохранительных органов делают все необходимое, чтобы урегулировать ситуацию.
Как сообщил RT, в Бат-Яме израильтяне толпой напали на мотоциклиста и избили его. Полицейские не успели сразу прийти на помощь, пишут местные СМИ.
Ранее в среду масштабные беспорядки произошли в городе Лод, где значительная доля населения приходится на арабов. Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. С вечера в Лоде ввели комендантский час, ранее власти объявили чрезвычайное положение.
Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Волнения начались сразу в двух районах — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводят выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив также продолжает наносить удары по сектору Газа, сотни человек ранены, с обеих сторон есть жертвы, в том числе женщины и дети.
Как заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, армия продолжит атаковать объекты палестинских группировок в секторе Газа до наступления полной тишины. Накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году ГенассамблеяООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.
Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
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