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Песков рассказал о проработке нового положения о гражданском оружии
Песков рассказал о проработке нового положения о гражданском оружии
Поручение по проработке нового положения о гражданском оружии было дано президентом только вчера, этой темой будут заниматься, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:05
2021-05-12T14:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
казань
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поручение по проработке нового положения о гражданском оружии было дано президентом только вчера, этой темой будут заниматься, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее после трагедии в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения "огнестрелом"."Поручение это было только вчера, только вчера дано президентом. Поэтому давайте все-таки дождемся, оно будет прорабатываться. Очевидно, что этой темой будут заниматься. И что будут необходимые решения", - сказал Песков журналистам.Ранее комитет ГД по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани."Вчерашнее поручение – очень хороший повод для того, чтобы провести такую сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений. Давайте не будем забегать вперед, поручение дано вчера, соответствующие выводы будут сделаны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько выполнено поручение президента, данное три года назад, об ужесточении наказания в сфере оборота оружия в РФ.Также в диалоге с пресс-секретарем президента журналист напомнил, что некоторые депутаты Госдумы, напротив, предложили выдавать оружие лицам с 16 лет."Это же речь идет о первом чтении, безусловно, произошедшее не может не повлиять на обсуждение во втором чтении этого законопроекта, как минимум", - ответил Песков."Пока не формализованы решения на этот счет. Разумеется, в ходе второго чтения не может остаться без определенного влияния на этот процесс. И то, что произошло вчера, и данное президентом поручение окажет влияние на ход дальнейших дискуссий", - добавил Песков.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731918498.html
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731797305.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731847776.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, казань, общество

Песков рассказал о проработке нового положения о гражданском оружии

14:05 12.05.2021 (обновлено: 14:23 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поручение по проработке нового положения о гражданском оружии было дано президентом только вчера, этой темой будут заниматься, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее после трагедии в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения "огнестрелом".
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"Поручение это было только вчера, только вчера дано президентом. Поэтому давайте все-таки дождемся, оно будет прорабатываться. Очевидно, что этой темой будут заниматься. И что будут необходимые решения", - сказал Песков журналистам.
Ранее комитет ГД по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани.
"Вчерашнее поручение – очень хороший повод для того, чтобы провести такую сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений. Давайте не будем забегать вперед, поручение дано вчера, соответствующие выводы будут сделаны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько выполнено поручение президента, данное три года назад, об ужесточении наказания в сфере оборота оружия в РФ.
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Также в диалоге с пресс-секретарем президента журналист напомнил, что некоторые депутаты Госдумы, напротив, предложили выдавать оружие лицам с 16 лет.
"Это же речь идет о первом чтении, безусловно, произошедшее не может не повлиять на обсуждение во втором чтении этого законопроекта, как минимум", - ответил Песков.
"Пока не формализованы решения на этот счет. Разумеется, в ходе второго чтения не может остаться без определенного влияния на этот процесс. И то, что произошло вчера, и данное президентом поручение окажет влияние на ход дальнейших дискуссий", - добавил Песков.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинКазаньОбщество
 
 
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