Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани
18:05 12.05.2021 (обновлено: 22:09 12.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в казанской школе, которых направили на лечение в Москву, перенесли перелет хорошо, их доставляют в стационары для дальнейшего оказания медпомощи, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось о прибытии из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.
"Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).