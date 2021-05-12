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Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани
Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе, которых направили на лечение в Москву, перенесли перелет хорошо, их доставляют в стационары для дальнейшего... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:05
2021-05-12T22:09
стрельба в школе в казани
михаил мурашко
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в казанской школе, которых направили на лечение в Москву, перенесли перелет хорошо, их доставляют в стационары для дальнейшего оказания медпомощи, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее сообщалось о прибытии из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи."Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, михаил мурашко, москва, казань, происшествия

Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани

18:05 12.05.2021 (обновлено: 22:09 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в казанской школе, которых направили на лечение в Москву, перенесли перелет хорошо, их доставляют в стационары для дальнейшего оказания медпомощи, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось о прибытии из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.
"Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
17:36
Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий
 
Стрельба в школе в КазаниМихаил МурашкоМоскваКазаньПроисшествия
 
 
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