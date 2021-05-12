https://ria.ru/20210512/perelet-1732004792.html

Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани

Мурашко рассказал о состоянии перевезенных в Москву пациентов из Казани

Пострадавшие при стрельбе в казанской школе, которых направили на лечение в Москву, перенесли перелет хорошо, их доставляют в стационары для дальнейшего... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:05

2021-05-12T18:05

2021-05-12T22:09

стрельба в школе в казани

михаил мурашко

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в казанской школе, которых направили на лечение в Москву, перенесли перелет хорошо, их доставляют в стационары для дальнейшего оказания медпомощи, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее сообщалось о прибытии из Казани в Москву спецрейса МЧС РФ с девятью пострадавшими, в числе которых пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи."Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/sanatoriy-1731999423.html

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стрельба в школе в казани, михаил мурашко, москва, казань, происшествия