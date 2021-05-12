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Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию Армении
Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза страны назвал действия азербайджанской стороны в Сюникской области... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:31
2021-05-12T23:56
ара айвазян
россия
минобороны армении
сергей лавров
никол пашинян
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза страны назвал действия азербайджанской стороны в Сюникской области посягательством против суверенной территории Армении, сообщается на сайте кабмина.Ранее минобороны Армении сообщило, что рано утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров."Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы перешли государственную границу в районе Черного озера, углубившись на 3,5 километра, фактически они пытаются взять в окружение Черное озеро. Конечно, эти действия недопустимы для Армении, потому что это посягательство против суверенной территории Республики Армения. Конечно, это отдельная тема, почему подобные действия стали возможны, но следует отметить, что это по своему характеру диверсионный переход", - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства.По его словам, вооруженные силы Армении с раннего утра отреагировали на эти события, "были проведены необходимые тактические передвижения и другие действия"."Однако следует отметить, что действия вооруженных сил Азербайджана не были сопряжены с применением огнестрельного или любого другого оружия, они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются фальшивыми, так как в нашем распоряжении есть карта, утвержденная Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, четко показывающая, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном", - отметил Пашинян.Он добавил, что Армения не может смириться с нынешней ситуацией, но приоритетом является решение проблемы путем переговоров. "Сегодня мы должны обсудить текущую ситуацию и наши планы на будущее, возможные сценарии", - отметил и.о. премьера, призвав не использовать эти события во внутриполитических целях.
https://ria.ru/20210512/zasedanie-1732047352.html
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ара айвазян, россия, минобороны армении, сергей лавров, никол пашинян, баку, азербайджан, армения, в мире

Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию Армении

23:31 12.05.2021 (обновлено: 23:56 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза страны назвал действия азербайджанской стороны в Сюникской области посягательством против суверенной территории Армении, сообщается на сайте кабмина.
Ранее минобороны Армении сообщило, что рано утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
"Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы перешли государственную границу в районе Черного озера, углубившись на 3,5 километра, фактически они пытаются взять в окружение Черное озеро. Конечно, эти действия недопустимы для Армении, потому что это посягательство против суверенной территории Республики Армения. Конечно, это отдельная тема, почему подобные действия стали возможны, но следует отметить, что это по своему характеру диверсионный переход", - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства.
По его словам, вооруженные силы Армении с раннего утра отреагировали на эти события, "были проведены необходимые тактические передвижения и другие действия".
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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"Однако следует отметить, что действия вооруженных сил Азербайджана не были сопряжены с применением огнестрельного или любого другого оружия, они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются фальшивыми, так как в нашем распоряжении есть карта, утвержденная Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, четко показывающая, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном", - отметил Пашинян.
Он добавил, что Армения не может смириться с нынешней ситуацией, но приоритетом является решение проблемы путем переговоров. "Сегодня мы должны обсудить текущую ситуацию и наши планы на будущее, возможные сценарии", - отметил и.о. премьера, призвав не использовать эти события во внутриполитических целях.

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