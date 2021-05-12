https://ria.ru/20210512/morgenshtern-1731925861.html

На Украине объяснили внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности

На Украине объяснили внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности

Причиной внесения российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, в "черный список" на Украине стала пропаганда культа насилия и жестокости,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:33

2021-05-12T12:33

2021-05-12T12:33

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

звезды

служба безопасности украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_f2f0836eb8527572dfebe22b56946209.jpg

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Причиной внесения российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, в "черный список" на Украине стала пропаганда культа насилия и жестокости, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ от украинской Службы безопасности.Ранее украинское министерство культуры и информационной политики внесло Валеева в черный список.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".

https://ria.ru/20210325/morgenshtern-1602824369.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), звезды, служба безопасности украины, украина, в мире