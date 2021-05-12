На Украине объяснили внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Причиной внесения российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, в "черный список" на Украине стала пропаганда культа насилия и жестокости, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ от украинской Службы безопасности.
Ранее украинское министерство культуры и информационной политики внесло Валеева в черный список.
"СБ Украины предоставила предложения минкультуры и информполитики Украины включить "указанного гражданина Российской Федерации", который, среди прочего "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии", к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - цитирует ответ на запрос агентство.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".